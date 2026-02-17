スーパーでもアクアショップでも、お魚の姿って横から見ることが多いですよね。お魚と、真正面から向き合ったことありますか?

そういえば正面から見たことないかも……? そんなあなたに、クイズです。

🐟 お魚顔面クイズ 🐟

.

写真はとある魚を正面から見たものです。

何の魚でしょう?

.

ヒント:日本人にお馴染みのあのお魚。冬場は特に脂が乗って美味しくなります。

(@MAFF_JAPANより引用)

さて、農林水産省公式Xにて突如はじまった「お魚顔面クイズ」笑。肉より魚が好きな筆者としては、割と正面からも見てるから簡単だと思ったのですが……、魚ってこんな顔してましたっけ? なんか、思ってたのと違う!笑

頭はごつごつしてるし、あごもごついし、目は「どこ?」って感じだし、口は「ふぁ?」ってなってるし。結局筆者は、顔ではなく体の模様で判断してしまいました! みなさんは分かりましたか?

SNSに寄せられた回答を見てみると、「鰻?」「鯖でしょうか?」「フグ一択」「おい!これおま、ボラちゃんけ!」「マサバだと思います」「うなぎかと思ったでござる!」といったコメントが。

また、「正面顔がなかなか厳つい」「魚をですね、正面から見た事ないですねー笑」「あまり見慣れない写真の角度が何だか不気味に感じるのは私だけでしょうか?笑」「こんなアゴ割れてたっけ 鯖」といった声も。やはり、顔だけで判断するのは難しそうですね。

さて、正解は?

昨日の「お魚顔面クイズ」の答えは、、、

.

サバ(マサバ)

.

でした!

.

毎月3～7日は #さかなの日 です。

色々な魚をおいしくいただき、みなさんで水産物の消費拡大を盛り上げましょう!

(@MAFF_JAPANより引用)

正解は「サバ(マサバ)」でした! サバって美味しいけど、すんごい顔してるんだな、って事が分かりましたね(笑)。みなさんも、いろんなお魚と正面から向き合ってみては? 新しい発見があるかもしれませんよ。