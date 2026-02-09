バレンタインデーが間近ということで、一口サイズのチョコレートとして人気の「チロルチョコ」からクイズです。

公式ロゴはどれでしょ～か!🍫

(@TIROL_jpより引用)

お馴染みのチロルチョコの公式ロゴが7つ。チロルチョコの形をしたチョコ色の背景と、そこに描かれている文字やカラーリングが少しずつ違うようですが、正しいのは一つ。どれが正しい公式ロゴだか分かりますか?

SNSでは、「むずwww」「CとFで迷う」「Fじゃないかなって思うんだけど どうだろー Cかな～?」「Bが好き。(ちげーよ」「F!!ファイナルアンサー!!」といった回答が。また、「ん?これよく見たらCだけ解像度高くね?」「一番画質が綺麗なやつだと思う」「共テみたいな解き方しちゃった」「試験と同じ絞り方をするならC」などなど、違う視点から答えを導く人も目立ちました。

さて、正解は?

正解はC!でした!

クイズを楽しんでくれてありがとう

正解は「C」でした。解像度やテストの裏技による答え、ちゃんと合っていましたね。すごい!

ちなみに、筆者の推しチロルチョコは「コーヒーヌガー」。みなさんのお気に入りは何味でしょうか?「ザッハトルテ」「苺ガトーショコラ」といった季節限定商品もラインアップされていますので、チェックしてみてくださいね。