全日本海員福祉センター(JSS)は、人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ」2026年の作品を募集している。テーマは海で働く人たち、海、船、港、海岸など、海を題材とした作品。締め切りは、5月13日必着。

人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ」は、2026年が第37回目となるフォトコンテスト。日本の海運、水産など海に働く人々や海について、より多くの方々に理解を深めてもらうことを願い、1990年｢海の記念日｣50周年の記念行事のひとつとして、当時の運輸省船員部からの要請で第一回を開催した。コンテストの応募資格は問わず、誰でも応募可能。テーマは海で働く人たち、海、船、港、海岸など(海を題材とした作品)。審査員は、写真家・日本写真家協会会員の小松健一氏、フォトコン編集長の藤森邦晃氏。

大賞(1名)は、賞状&賞金200,000円、推薦(2名)賞状&賞金50,000円、特選(4名)賞状&賞金30,000円、優秀賞(8名)賞状&賞金20,000円、U19大賞(1名)賞状&賞金20,000円、会長賞(1名)賞状&賞金20,000円、特別賞(1名)賞状&賞金20,000円。U19大賞の対象者は2026年5月13日時点10代の方、会長賞と特別賞の対象者は海事産業に働く人またはそのOB・OGのみとする。また入選(103名前後)には賞状&QUOカード(1,000円相当)を進呈する。

応募要項

テ ー マ

海で働く人たち、海、船、港、海岸など（海を題材とした作品）

応募資格

特に問わない。どなたでも応募可能

サイズ

四切、ワイド四切またはA4のプリント。※額、パネル貼り応募不可

応募枚数

制限なし

応募票

応募票(自作も可)には題名・撮影地・住所・氏名・年齢・職業・電話番号等を記入し、応募作品の裏面に貼ること。応募票は作品1点ずつに貼り付けること。

組写真

組写真は3枚以内を一組とし1点と数える。バラバラにならないようにテープでとめ、番号を付けること。他の作品と混在しないようにして送付すること。枚数欄には1/3､2/3､3/3と記載。

応募締切

2026年5月13日(水)必着

審査員

小松健一／写真家 (公社)日本写真家協会会員

藤森邦晃／フォトコン編集長

発表

2026年5月22日入賞者18名に直接通知する。

6月1日以降､入賞及び入選はHPに掲載。応募者には6月中旬～下旬に目録と写真展開催案内を送付する。

展示

神戸：こうべまちづくり会館 地下1階：2026年7月9日(木)～7月14日(火)

東京：東京都美術館 ロビー階 第2展示室：2026年8月5日(水)～8月11日(火･祝)

福岡：8月～9月（予定）

入場料は各会場無料、その他、海の月間行事などに出展予定。

イベント

小松健一氏による作品解説を、神戸(7月11日14:00)、東京(8月8日14:00)、福岡(未定)で実施する。

※開催につきましては、変更が生じる場合がある

原版提出

通知があった入賞者18名の方は、原版(ポジ､ネガフィルム､デジタルデータ)を借り、全紙に引き伸ばして展示する。但し、保存がない場合は入賞を取り消す場合もある。デジタルデータは1,000万画素以上を推奨。

著作権

作品の著作権は応募者(作者)に帰属する。但し、入賞作品は、当該コンテストの広報目的及び関連する印刷物､インターネット等その他記載以外の海の月間行事での使用､展示を承諾していただく。

作品返却

選に漏れた作品に限り希望者に返却する。大賞、推薦、特選、優秀賞、U19大賞、会長賞、特別賞および入選された作品は返却しない。

その他、詳細は全日本海員福祉センターのホームページ内、フォトコンテストのページを参照のこと。

応募作品の送り先・問い合わせ先

(一財)全日本海員福祉センター 人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ展」係

〒106-0032 東京都港区六本木7-15-12 JSSビル３階

電話：03-3475-5391 FAX：03-3475-5892

Mail：jss0511@jss01.jp