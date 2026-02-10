海技教育財団は、令和7年度（2025年度）帆船「海王丸」 海洋教室(第2弾)を3月1日に神戸港にて開催、現在参加希望者の応募を受け付けている。応募締め切りは2月15日。

同イベントは、優美な姿から"海の貴婦人"と呼ばれる日本最大級の大型練習帆船「海王丸」が、神戸港(兵庫県)に寄港するタイミングで行われる。実際に「海王丸」に乗船して、船や海について楽しくぶことができる。

開催日は3月1日午前9時～11時30分(集合時間8時30分)、開催場所は神戸港停泊中の海王丸。参加資格は小学校4年生以上の健康な生徒で、付き添いの保護者も参加申込可。

実施内容は、船内見学・ヤシ摺り体験・ロープの取り扱い・船員さんへの質問コーナーなど。天候等の事由で急遽中止または実施内容を変更する場合がある。参加料は1,000円(教材費、写真、傷害保険、お土産の海王丸トートバッグ(非売品)、練習船カレーなど含む)。

申込は事前申込制で、海技教育財団のウェブサイトに掲載されているお知らせ「令和7年度（2025年度） 帆船「海王丸」 海洋教室－第ニ弾－ 参加者募集！(令和8年3月1日)」から、応募資料「参加募集要項」を読み、「参加申込書」を記入の上、財団宛てにメール、FAX、または郵送にて申し込むこと。なお、保護者が参加する場合には、別途申込書が必要。

募集締切は2月15日まで。先着40名定員になり次第受付終了。