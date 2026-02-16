あさくまは2月25日11:00～22:00(最終入店20:40)、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を岐阜長良店(岐阜県岐阜市)および松戸店(千葉県松戸市)の2店舗で同時開催する。

匠肉祭り

「匠肉祭り」では、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなどの通常1,000円～3,000円相当のステーキが食べ放題となり、練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」を楽しめる。

食べ放題ステーキ イメージ

制限時間は80分。ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付きで、男性が3,771円、女性が3,221円、小学生が1,791円、小学生未満が無料となる。

45品が取り揃えられているサラダバーや、同イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも味わえる。

サラダバー

特別メニュー

提供は、スタッフが店内を回りながら利用者のテーブルへ届ける仕様となる。

当日は通常オーダーでの注文はできず、食べ放題のみの提供となる。また、予約はできず入場番号札が配布される。なお、混雑状況により最終受付時間前でも配布を終了する場合や、料理が早期になくなる場合もある。受付終了の際はSNSにて案内がある。