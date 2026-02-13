あさくまは2月20日に、大阪市内初出店となる「ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店」をグランドオープン。オープンに先立ち、2月18日に極上ステーキとスペシャルサラダバー、ドリンクバーが食べ飲み放題の特別イベント「匠肉祭り」を開催する。

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店 外観イメージ

ステーキのあさくま 西梅田ハービスプラザ店は、2004年に閉店した高槻店以来21年ぶりの大阪府内での復活となる。

名物ステーキやハンバーグ、45品目食べ放題のサラダバーが目玉のステーキレストラン。これまでは、ロードサイドを中心に店舗を展開してきた同社だが、初の都市型立地に対応した「ビジネスランチ特化型」の新モデル店舗としてオープン。

オフィス街のランチ需要に応えるため、従来10分～15分かかっていた料理の提供時間を短縮したビジネスランチメニューを開発した。また、飲み需要にも対応するため、ステーキやハンバーグに合うワインをこれまでの8種類から19種類に増やしている。

さらに、従来の店舗ではメインメニューをサラダバー付きで提供していたが、西梅田ハービスプラザ店は初の取り組みとして、全てのメニューを単品で用意している。また、サラダバーはメインメニューに＋600円で付けることができる。

サラダバーは、サラダ、惣菜、牛すじカレー、コーンスープ、デザート、フルーツ、ソフトクリームなど45品が取り揃えられている。

サラダバー イメージ

今回、グランドオープンを記念して「匠肉祭り」を開催する。

同イベントは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなどの通常1,000円～3,000円相当のステーキがサラダバー・ドリンクバー付きで食べ放題となり、熟練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」を楽しめる。

ステーキ イメージ

提供は、スタッフが店内を回りながら利用者のテーブルへ届ける仕様となる。

他にも、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューや、北海道産コーンを使用し、収穫後7時間以内にスチームした濃厚なコーンスープや、ワッフルやたい焼きを作れるセルフクッキングコーナーなども楽しめる。

イベント限定特別メニュー

制限時間は80分で、男性が3,771円、女性が3,221円、小学生が1,791円、小学生未満が無料となる。