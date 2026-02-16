ミスコンを獲得した中学2年生のSNSに届いた“あるお誘い”　「いやな大人の匂いがしますね…」とEXITりんたろー。もポツリ

応募総数1万6,000人の頂点に立った中学2年生のSNSに届いたのは――その内容に、EXIT・りんたろー。も思わず「いやな大人の匂いがしますね……」とポツリとこぼした。

    『ななにー 地下ABEMA』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「男子中学生ミスターコン」のグランプリに輝いた中学2年生

15日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#106では、「日本一のイケメン&美少女が大集合! 最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞ! SP」と題した企画を実施。応募総数1万6,000人の中から見事「男子中学生ミスターコン」のグランプリに輝いた中学2年生・園山弥凪都さんが登場した。

園山さんはグランプリ獲得後、SNSに前代未聞のメッセージが届いたそうで、それは「チェキ会開かない?」という女性からの写真撮影会のお誘いだったとのこと。これにはりんたろー。(EXIT)も「いやな大人の匂いがしますね……」とポツリとこぼした。

そんな園山さんにみちょぱが「小さい頃からチヤホヤされてた?」と切り込むと「小さい頃からかわいいね、イケメンだねって言われていた」といい、りんたろー。が「何歳くらいで『俺イケメンかも』って気づいたの?」と聞くと、園山さんは「物心ついたときから」と回答。

さらに、草なぎ剛が「ずっとモテ期なの?」と聞くと、「生まれたときから!」と自信満々に答え、兼近大樹(EXIT)が「生まれた頃はみんなモテ期だから!」と鋭くツッコミを入れた。

さらに「過去には15人から告白してもらって3人とお付き合いをさせていただきました」とリアルな恋愛事情を打ち明けるが、母・絢子さんは「日本一ではないかな」「調子に乗ってんな」とバッサリ切り捨て、スタジオからは笑いが起こっていた。

次週2月22日の『ななにー 地下ABEMA』#107は、「バリバリ働く! エネルギッシュ女性社長大集合!」と題し、日本を最前線で牽引するバイタリティ溢れる3名の女性社長が登場。アイドルグループ事務所の社長、プロデューサー、そしてアイドルと三足の草鞋で活動するBiSの元メンバー・プー・ルイさん、世界187カ国に向けたサブスク事業で大注目を浴びる年商40億円・社員400名を束ねる敏腕社長の近本あゆみさん、さらに大企業の会議にギャルを送り込む「ギャル式ブレスト」という一見変わったビジネスを展開する合同会社CGOドットコム代表・バブリーさんも登場。さらに、スタジオに実際にギャルが登場し、「ギャル式ブレスト」を体験することに。果たしてななにーメンバーの反応は……。

