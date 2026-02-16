ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。

  • 『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「前からがいい」とまさかの逆提案

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。

かのはたいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池風磨(timelesz)も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。

たいせいは「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま二人は正面からハグを交わす。この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない!?」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に大興奮の様子を見せた。

  • 『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。

「井上咲楽はこんなのこなせない」「実力が足りない」　国民的長寿番組MC就任時にネットに書かれた意見　そんな時、大ベテラン漫才師から電話があり…
ミスコンを獲得した中学2年生のSNSに届いた“あるお誘い”　「いやな大人の匂いがしますね…」とEXITりんたろー。もポツリ
“日本一カワイイ中学生”のSNS投稿に全面協力する父、涙ぐましい努力も「衣装代がこの3カ月間で…」「夜お惣菜を…」
「前からがいい」　まさかの逆提案、そのまま2人は…『ラブパワーキングダム2』第1話
驚異のコミュニケーション能力…男性たちに巧みな駆け引きを展開　『ラブパワーキングダム2』第1話
「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」　元カレからの心ない言葉を告白　『愛のハイエナ season5』
「整形をやめたい」　総額600万円を費やした女性が涙ながらに吐露した期待と不安
濃厚な“鼻キス”…女優が見せた想定外のアプローチに騒然「鼻ディープってあんの?」　『ラブパワーキングダム2』
耳元に急接近した女性がささやいた「意外と落ち着いているところ」　実はこの行動…　『ラブパワーキングダム2』
小島瑠璃子、芸能界復帰後初の番組MC「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです」
「32歳からタレント・モデル業を始めるってバカなの?」の声　「それが普通の考えだと思う」と語る彼女が“挑戦をやめない”理由
元夫が従業員と社内不倫、子宮頸がん発覚、交通事故…次々と襲いかかった不幸「いろいろなことが重なりすぎちゃって」
関連画像をもっと見る