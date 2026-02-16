「前からがいい」　まさかの逆提案、そのまま2人は…『ラブパワーキングダム2』第1話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第1話が11日に配信された。

「前からがいい」とまさかの逆提案

オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行することに。参加者たちは異性を最大「3Good」で評価し、その合計数が順位に反映され、最下位になったメンバーは即脱落・出国という厳しいルールが設けられる。

かのはたいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池風磨(timelesz)も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。

たいせいは「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま二人は正面からハグを交わす。この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない!?」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に大興奮の様子を見せた。