完璧なはずの彼らが見せたのは、かっこよさだけではない、不器用で人間らしい姿だった…。フジテレビ系『クイズ!イケメンパラダイス』(15日スタート、毎週日曜23:15～ ※全3回)で、芸能界屈指のイケメンたちが挑んだのは、“誰でも分かるはず”の超常識クイズ。自信に満ちた表情の裏で、迷い、戸惑い、そして思わずこぼれる本音――イケメンたちの“素顔”が垣間見える。

芸能界屈指のイケメンと芸人たちが、超常識クイズに挑む同番組。チームREDの松倉海斗(Travis Japan)、吉澤閑也(Travis Japan)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、狩野英孝、ジャンボたかお(レインボー)、村上健志(フルーツポンチ)と、チームBLUEの河合郁人、佐々木大光(KEY TO LIT)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、井上裕介(NON STYLE)、栗谷(カカロニ)、Den(リンダカラー∞)が対決する。

15日に放送は、「全員正解当たり前! イケメン○×ジャンプクイズ」を実施。冷静に考えれば誰でも分かる超簡単な○×クイズに、各チーム5問挑戦する。正

先攻は松倉率いるチームRED。第1問は「高市早苗は日本初の女性総理大臣」。相手チームも含めみんな答えが分かっているようだが、松倉から「高市早苗さんは作家の方ですか?」と驚がくの発言が。天の声を務める榎並大二郎アナも仕事そっちのけで「…ちょっと待って(笑)」と笑いが止まらない。別の問題に対して吉澤も「学校で習わない」と文句をつけるが、その発言でチーム内で不和が起きる。そして砂田にもピンチが。「僕、日本の学校あまり行ってなかったので!」と言うが…。

チームREDの戦いぶりを見たチームBLUEは勝ちを確信できたかと思われたが、「いざ一番前に立つと怖いですね…」とリーダー・河合が緊張気味。「1mは100㎝?」の問題では、河合や浦川、Denの顔が曇り…。動物クイズが得意だという佐々木にぴったりの問題も登場。ニコニコな佐々木に相反し、顔色が悪くなるDen。その後も佐々木が「地頭がよくて」と自信満々な発言をすると、先輩吉澤から「どの口が…」とダメ出し。先輩からのダメ出しに佐々木が反旗を翻す一幕も。

コメントは、以下の通り。

砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）

――松倉さん率いる チームRED の一員として参加されましたが、収録いかがでしたか。

「この番組の企画説明を最初にしていただいた時から収録日がずっと楽しみでした！初めましての方々ばかりでしたが初めてだからこそのいろんな化学反応が起きて楽しむことができました！チームワークもとてもよかったと思いますし、全部の対決、内容も結果も最高に面白かったです！」

――チームREDの雰囲気はいかがでしたか。砂田さん自身のアピールポイント、そして自軍のアピールポイントもお聞かせください。

「チームREDの雰囲気はどんどん良くなっていきチーム力が対決を重ねるごとに上がっていきました！リーダーの松倉さんの優しさはもちろん、特にジャンボ（たかお）さんがこのチームを１つにしてくれたと言ってもいいぐらい盛り上げと優しさと面白さで引っ張ってくれました！！僕自身のアピールポイントは難しく考えずに自分の直感と経験を信じて選択することです。慣用句を使った即興アドリブお芝居でのスーパーファインプレーも、まさに変に考えずに真っ直ぐに進んだ結果がアレでした（笑）自軍のアピールポイントはバランスと仲の良さ。そして何よりリーダー松倉さんの勝負強さです！」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

「今まで見たことのない組み合わせのチームでの対決で生まれた化学反応を楽しみにしていてください！皆さんも参加して自分の知識と常識も確かめながら観て楽しんでください！！」

浦川翔平（THE RAMPAGE）

――河合さん率いる チームBLUE の一員として参加されましたが、収録いかがでしたか。

「初めてのクイズ番組出演でもあり、普段はイケメンキャラとしてグループで立ち回っていなかったのでドッキリなのではないか…と最初は思っていましたが収録が進むにつれて実感が湧いていきました！これまでの人生の中で、大体通って来たような問題や知識が沢山出てきて、楽しくてすぐ時間がたってしまい束の間の収録時間でした！」

――チームBLUEの雰囲気はいかがでしたでしょうか。浦川さん自身のアピールポイント、そして自軍のアピールポイントもお聞かせください。

「いつもふざけてばかりな私が、チームの勝利のためにいつもより真面目にクイズに向き合ってはいますが、たまに暴れてしまう時もあるのでご了承下さいませ。失敗も成功も笑いに変えながら最高のチームワークを築いてゆくチームBLUEの成長にも注目です！」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

「なかなかないタイプのクイズ番組になっています！難し過ぎる問題は出てこないので、テレビの前の皆さんも一緒に答えられる問題が多く出てくると思うので見ながら楽しんで頂けると思います！さらに、すぐにまねできるようなゲーム感覚のクイズも出てくるので家庭や学校など、さまざまなシチュエーションでまねしてみて下さい！最後までどうなるかわからないチームREDとチームBLUEの勝敗の行方をぜひ見守って下さい！ 放送お楽しみに、です！」

河合郁人

――チームBLUE のキャプテンとして参加されましたが、収録いかがでしたか。

「にぎやかな、いや、かなり騒がしい収録になりました（笑）！後輩の仲間たちにたくさんいじってもらい、楽しかったです。想像以上の盛り上がりになったので、どこまで放送されるか分かりませんが放送が楽しみです」

――チームBLUEの雰囲気はいかがでしたでしょうか。河合さん自身のアピールポイント、そして自軍のアピールポイントもお聞かせください。

「佐々木大光が頑張ってくれていました！大光のおバカさとかわいさに是非注目していただきたいです。そして昔からお世話になっている、NON STYLEの井上さんが裏回しをしてくださったのでチームワークが相手チームより良かったと思います！あと、リンダカラー∞のDenさんが、ペンさんに改名します（笑）」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

「テレビの前のみなさんも、僕たちと一緒に楽しめる番組になっています。一緒にクイズをして、一緒に勉強もできちゃいます！年齢問わず沢山の方に見ていただきたいです。大爆笑間違いなしです！！」

佐々木大光（KEY TO LIT）

――河合さん率いる チームBLUE の一員として参加されましたが、収録いかがでしたか。

「今回河合くん率いるチームBLUEで参加させていただきました！KEY TO LITの佐々木大光です！めちゃくちゃ楽しい収録でした。クイズ番組に出るには程遠い偏差値だったので、自分がまさかクイズ番組に出させていただけると思わず、とてもうれしかったです！リーダーが河合くんでずっとお世話になっている先輩なので本当に心強かったですし、河合くんも意外に知らない事も多いのだと思って安心しました！本当にまたやりたくてうずうずしています！！」

――チームBLUEの雰囲気はいかがでしたでしょうか。佐々木さん自身のアピールポイント、そして自軍のアピールポイントもお聞かせください。

「河合くん筆頭に皆さん優しく、間違えても優しく包んでくださって無知な自分からしたら本当に助かりました！！自分は問題がとにかく分からなくても答えるという事を肝に全力でクイズと向き合いました！！チームBLUEは歴史に強かったですね！この辺は見どころです！」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

「普段歌と踊りでかっこいい所を魅せていますが、今回は歌と踊り無し、クイズでかっこいい所をお見せしたいと思います！！全員が全力でクイズと向き合いました！温かい目で見守ってください！！」

