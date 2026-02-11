Travis Japan・松倉海斗が“おバカキャラ”の定着に納得いかず、直談判した番組が誕生――フジテレビ系バラエティ番組『クイズ!イケメンパラダイス』(毎週日曜23:15～)が、15日から3週連続で放送される。

MCに山里亮太(南海キャンディーズ)を迎える同番組は、令和をときめくイケメンたちが、顔でもなく、歌でもなく、ダンスでもなく、“頭”を使って格好いいところを魅せるクイズ番組。芸能界屈指のイケメンと芸人たちが、超常識クイズに挑む。

この番組きっかけは、Travis Japan・松倉海斗。歌唱力・ダンススキルともに申し分ない松倉だが、さまざまな番組で定着しつつある“おバカキャラ”に納得がいっていないという。そこで「頭の良さを見せつけられるクイズ番組を作ってください!」と直談判し、実現に至った。「1mは100㎝である。○か×か」「来年の干支は?」など、小中学生でも分かるクイズに挑む。

松倉率いるチームREDには、吉澤閑也(Travis Japan)、砂田将宏(BALLISTIK BOYZ)、狩野英孝、ジャンボたかお(レインボー)、村上健志(フルーツポンチ)が集結。出題の天の声を務める榎並大二郎アナも思わず笑ってしまう珍解答が飛び出す。

チームREDに対抗するのは、河合郁人率いるチームBLUE。佐々木大光(KEY TO LIT)、浦川翔平(THE RAMPAGE)、井上裕介(NON STYLE)、栗谷(カカロニ)、Den(リンダカラー∞)が一丸となり挑むが、クイズ番組史上類を見ない低レベルな戦いに…。

収録を終え、MCの山里は「アイドル人生をかけてくれたイケメンたち、その命懸けのクイズは今まで見たことのない奇跡を生み続けてくれました!」と振り返り、発起人の松倉は「各番組でのイメージを脱却すべく全身全霊で挑ませていただきました! 僕の知力や語彙(ごい)の引き出しを開けまくりました!」と自信満々。

さらに吉澤は「思わず笑ってしまうことがいっぱい起こっていたので、ぜひ観て楽しんで力にしてもらって日々の学業やお仕事頑張っていただけたらうれしいです!」とアピールしている。

コメントは、以下の通り。

山里亮太（南海キャンディーズ）

――収録の感想をお聞かせください。

「本当に面白かったです！

アイドル人生をかけてくれたイケメンたち、その命懸けのクイズは今まで見たことのない奇跡を生み続けてくれました！

聞きたい、みんな！これ放送していいのね！？

ただ、そんな中見せるスターならではの奇跡もまた見応えありました！

ぜひ」

――アーティストと芸人が持てる限りの「頭脳」を使って対決しましたが、印象に残っている場面はありますでしょうか。

「松倉くんの奇跡！

あるクイズでとんでもない間違え方をしていたのが今も忘れられないです。

芸人チームが本気になった、その鍵になっていたと思います」

――山里さんから見た松倉くん率いるチームREDと、河合さん率いるチームBLUEの魅力を伺えますでしょうか。

「松倉くんが“頭がよく見られたい！”と心から叫んでいるのが忘れられません。

河合くんのバラエティーモンスターっぷりも健在でした」

――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。

「とにかく、面白いです！

見たことない顔たくさん見れます！

お楽しみに」

吉澤閑也（Travis Japan）

――松倉さん率いる チームRED の一員として参加されましたが、収録いかがでしたか。

「チームREDはとにかくチームワーク最高で、一緒にクイズをしていて頼りになる人たちばかりでした！！おバカ発言も多々あったり、とにかく面白い人たちとチームになれてよかったです！！

その中でも松倉は一番頼りにしていたのですが本当におバカでしたし、かわいい所も全部出てて面白くて、ついていきたくなるようなリーダーでした！！（笑）

またチームREDでクイズやりたいです！！」

――チームRED の雰囲気はいかがでしたでしょうか。吉澤さん自身のアピールポイント、そして自軍のアピールポイントもお聞かせください。

「雰囲気もめちゃくちゃ良くて間違えてもチームで助け合って答えられていたのでバランスが取れた良いチームでした！！

自分はチームに貢献できたかイマイチ分かりませんが、とにかくチームを明るくできてたら良いかなと思います（笑）

あと松倉のサポートができてたらうれしいです！

自軍のアピールポイントはバランスですね！！

それぞれの役割を戦う中で理解して得意不得意が理解できていたので良かったと思います！」

――放送を楽しみにしている方へ、番組の見どころを含めたメッセージをお願いします！

「とにかく見てておバカだなって思っていただいたり、思わず笑ってしまう事がいっぱい起こっていたので是非観て楽しんで力にしてもらって日々の学業やお仕事頑張っていただけたらうれしいです！」

松倉海斗（Travis Japan）

――松倉さんのコメントがきっかけで本番組が誕生しました。各番組でのイメージから脱却すべくチャレンジされておりましたが、収録いかがでしたか。

「番組とかでよく言っていた願いごとがかないとてもうれしかったです！！

まさかこんなスピード感で願望が実現したことに驚き、まさに寝耳に水で腰を抜かす直前でした。

各番組でのイメージを脱却すべく

全身全霊で挑ませていただきました！

僕の知力や語彙（ごい）の引き出しを開けまくりました！」

――チームREDのキャプテンとして登場しましたが、チームの雰囲気いかがでしたでしょうか。また松倉さんから見た自軍のアピールポイント、そしてご自身のアピールポイントもお聞かせください。

「すごく温かい声援や熱いサポートをし合って、

チームワーク抜群でとても一丸となっていました！！

励まし合い助け合いながらクイズに挑むスポーツマンシップが自軍のアピールポイントです！

とにかく全身全霊で挑む、松倉海斗としての勇姿も見ていただきたいです！」

――放送を楽しみにしている方へ、番組の見どころを含めたメッセージをお願いいたします！

「とにかく脱却！全身全霊で挑みました！！

すてきな企画がてんこ盛りに詰まっております！

念願のクイズ番組で頭脳に花を咲かすことができるのか、行く末をぜひお楽しみください！」

【編集部MEMO】

この番組は、企画・プロデュースの武田誠司氏、チーフプロデューサーの竹岡直弘氏、総合演出の千葉悠矢氏と、『千鳥の鬼レンチャン』チームで制作されている。

