広瀬すずが受験生にかけた“意外なひと言”　努力が続く人ほど自分に優しい理由

「何のために頑張ってるんだっけ?」

誰もが一度は感じる迷いに、広瀬すずは真正面から寄り添った。自分を追い込みすぎないこと、マイペースを認めること──。第一線で活躍し続ける彼女が大切にしている“継続のコツ”について、1月24日に放送されたTOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)で語った。

広瀬すず

一番のモチベーションは「マイペースに頑張ろう!」

受験生のリスナーから、「冬休みは勉強を頑張ろうと思っていたが、クリスマスやお正月の誘惑に負けてダラけてしまった。どうやったら努力し続けられるのか教えてほしい」という質問が届き、広瀬は、「クリスマスとかお正月ぐらいはダラけていいんじゃない?」とフォロー。続けて、「“頑張りすぎず頑張る”みたいなのが一番理想的」と語り、「ずっと頑張ってるとしんどいじゃん? ポジティブに前に進むっていうより、その場で悶々と止まってしまう感覚は私はあるタイプなので。楽しむときは楽しむ。でも、頑張るときは休んだ分頑張る」とアドバイスを伝えた。

また、「私は“マイペースに頑張ろう!”みたいなことが、一番のモチベーション」だという広瀬。楽しむときと頑張るときを意識することで、「メリハリが勝手につけられるようになってきた」そうで、「自分をある意味、甘やかしながら頑張るっていうのが。努力というよりかは、頑張れることを継続できる秘訣な気がする」とも。改めて、受験を控えるリスナーに、「受験大変だよね。何のために勉強してるんだっけ? って。向き合ってるとどんどんわかんなくなるものだろうし」と寄り添いながら、「自分なりにね。マイペースに頑張れ!」とエールを送っていた。