＜応募〆: 2026/2/27＞【1名様】家中の家電をスマートに！「Aqara スマートリモコンM200ハブ＆人感マルチセンサーFP300」プレゼント
「Aqara スマートリモコンM200ハブ＆人感マルチセンサーFP300」プレゼント企画
毎日の生活をもっと快適に、もっと心地よく。
そんな願いを叶えてくれるスマートホームアイテムとして注目されている、Aqaraの「スマートリモコンM200ハブ」と「人感マルチセンサーFP300」を、1名さまにプレゼントします。 Aqaraは、ブランド累計販売台数4,000万台を超えるグローバルスマートホームブランド。 使いやすさと高い技術力で支持されるシリーズから、暮らしを賢くアップデートする2つのアイテムをご紹介します。
■Matter対応で家中のデバイスを一つにまとめる多機能スマートハブ
「スマートリモコンM200ハブ」は、Matterコントローラーを搭載した多機能スマートハブです。
Aqara Homeアプリを通じてあらゆるMatterデバイスを直接接続・管理でき、50種類以上のMatter対応デバイスをシームレスに統合できます。
Threadボーダールーター機能も備えており、Thread対応デバイス向けに安定したメッシュネットワークを構築可能。
Wi‑FiやEthernetと接続することで、Thread非対応のスマートスピーカーからThreadデバイスを操作できる柔軟性も魅力です。
Aqara Zigbeeハブとしての役割も果たし、AqaraデバイスをApple Home、Google Home、Alexa、SmartThingsなど主要プラットフォームで操作できます。
さらに360°赤外線ブラスターを搭載し、エアコンをはじめとした赤外線家電をステータスフィードバック付きでコントロールできます。
PoE対応で電源と通信を1本でまとめられ、2.4GHz／5GHzのデュアルバンドWi‑FiやWPA3セキュリティにより、設置しやすく安全性にも配慮したモデルです。
■微細な動きまで捉える次世代の在室検知センサー
「人感マルチセンサー FP300」は、PIR赤外線と60GHzミリ波レーダーを組み合わせた高精度の在室検知センサーです。
従来の赤外線センサーでは難しかった“じっとしている状態”も検知でき、トイレやデスク周りなど微細な動きしかない場所でも正確に存在を把握します。
AI学習機能を搭載し、誤検知を自動で排除していくため、使うほど賢く進化し続けるのも特長です。
電池駆動モデルで、壁・天井・棚の上・部屋のコーナーなど自由な設置が可能。
Zigbeeモードで最大3年、Threadモードで最大2年の長寿命を実現しています。
最大6メートル、120°の広範囲をカバーし、リビングや玄関などの広いスペースもこれ1台でしっかり見守ります。
センサーの存在を感じさせない自然な見守りで、快適で安心なスマートホーム環境をサポートします。
■暮らしがより快適で、より安心になるスマートホーム体験
ハブとセンサーを組み合わせることで、
帰宅時の自動照明オン、在室時の空調最適化、防犯アラートなど、さまざまな自動化が叶います。
一度使うと手放せなくなる便利さで、毎日の生活を自然にアップグレードしてくれます。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「Aqara スマートリモコンM200ハブ＆人感マルチセンサーFP300」のセットを1名様にプレゼント。
暮らしが快適になるスマート家電のセットをぜひこの機会にご応募ください！
プレゼント内容
|商品名
|
「Aqara スマートリモコンM200ハブ＆人感マルチセンサーFP300」
|人数
|1名様
|価格
|17,260円(税込み)相当
|商品詳細
|Aqara スマートリモコンM200ハブ
サイズ：100.5 × 30.75 mm (3.96 × 1.21 インチ)
人感マルチセンサーFP300
サイズ：42 × 42 × 50 mm (1.65 × 1.65 × 1.97 インチ)
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/2/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/2/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年2月27日(金) 23:59まで
