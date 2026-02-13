＜応募〆: 2026/2/27＞【5名様】春の香りに包まれて癒しのバスタイム！「クナイプ サクラ シリーズ」プレゼント
「クナイプ サクラ シリーズ」プレゼント企画
寒暖差や忙しさで、気づかないうちにたまってしまう日々の疲れ。
そんな毎日に、ふっと心がほぐれるような“春のご褒美時間”を届けてくれるアイテムとして注目されている
ドイツ生まれのハーバルブランド クナイプ の「クナイプ サクラ シリーズ」を、読者の皆さまへプレゼントします。
桜並木を歩いているかのように、やさしく甘いサクラの香りが広がる人気シリーズ。
今年も、春を感じる癒しの時間を届けてくれるアイテムが揃っています。
■天然ハーブのエッセンシャルオイルが広がるスパークリング入浴料
「スパークリングタブレット サクラの香り」は、重炭酸Naを配合したタブレットタイプの入浴料です。
湯船に溶かすと細かな泡が広がり、天然ハーブのエッセンシャルオイルが贅沢に香るバスタイムに導いてくれます。
お肌にうるおいを与えるオーガニック認証アルガンオイルと、桜由来のサトザクラ花エキスを配合。
花びらのようにみずみずしく、しっとりとした肌へ整えてくれます。
■濃密なもちもち泡に包まれるボタニカル泡ボディウォッシュ
「泡ボディウォッシュ サクラの香り」は、天然植物成分由来の濃密な泡でやさしく洗えるボタニカルボディウォッシュです。
手にふわりと広がるほんのり甘いサクラの香りが、毎日のシャワータイムを心までほぐすひとときに変えてくれます。
オーガニック由来の植物保湿成分を3種配合し、まとうようにうるおいを残すしっとりとした洗い上がりが特長です。
防腐剤やシリコン、鉱物油を使用しない肌にも環境にもやさしい処方で、春らしいデザインのボトルも気分を明るくしてくれます。
■春の香りに包まれて自分を整えるリラックスタイム
どちらのアイテムも、春の訪れを感じさせるやさしいサクラの香りが魅力です。
ふっと気持ちが軽くなるような香り立ちで、自分を労わる時間にそっと寄り添ってくれます。
忙しい一日の終わりや、気分を切り替えたいタイミングに使うだけで、毎日の生活に小さな癒しのご褒美が生まれます。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
マイナビニュース読者の皆さまへ、「スパークリングタブレット サクラの香り」と「泡ボディウォッシュ サクラの香り」をセットにして5名様にプレゼント。
心と体をやさしく包み込むサクラの香りを、この機会にぜひ体験してみませんか。
プレゼント内容
|商品名
|
「スパークリングタブレット サクラの香り」
「泡ボディウォッシュ サクラの香り」
|人数
|5名様
|価格
|2,640 円(税込み)相当
|商品詳細
|セット内容
スパークリングタブレット サクラの香り 50gx6
泡ボディウォッシュ サクラの香り 450g
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/2/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/2/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年2月27日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
(提供： 株式会社クナイプジャパン)