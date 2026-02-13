＜応募〆: 2026/2/27＞【3名様】“天然“つばめの巣で内側から整える！「クレオパトラの5日間トライアルセット」プレゼント
「クレオパトラの5日間トライアルセット」プレゼント企画
忙しい毎日の中でも、自分を慈しむご褒美を
そんなときに、内側からそっと自分を整えてくれるインナーケアアイテムとして注目されている
RIA RASA（リアラーサ）の「クレオパトラの5日間トライアルセット」を、3名様にプレゼントします。
“天然“のつばめの巣を純度100％で使用し、保存料や添加物を加えず仕上げたシリーズ※を、気軽に試せる内容です。
ブランドの人気アイテム「クレオパトラの朝食」と「クレオパトラのおやつ」がセットになり、自然の恵みをそのまま届けるこだわりを体験できます。
■手摘み“天然“つばめの巣の濃密な栄養をそのまま
「クレオパトラの朝食」は、“天然“つばめの巣とBIO SUISSE認証のてんさい糖、純水のみでつくられたボトルタイプ。
漂白や薬品洗浄を行わず、つばめの巣本来の栄養をできる限り壊さない製法で仕上げています。
一瓶にぎゅっと詰め込まれた七種類の糖鎖栄養素が、内側から静かに満たされるような実感をサポートします。
■原体と高濃度エキスのW構成による“届く実感”
「クレオパトラのおやつ」は、“天然“つばめの巣原体と高濃度エキスを重ねたゼリータイプです。
原体とエキスがもたらす時間差のあるアプローチで、じんわり整っていく感覚を楽しめます。
金箔やビオチンなども含まれ、携帯しやすい形状で、仕事の合間や外出先でも気軽に取り入れられます。
■無理なく続けられるシンプルなインナーケア
スキンケアのように工程を重ねる必要がなく、毎日の生活にすっと馴染む手軽さが魅力です。
朝や夜のひとときにボトルを、気分転換したいタイミングにゼリーを取り入れるだけで、自分を労わる習慣が自然に生まれます。
■マイナビニュース読者向け特別プレゼント
忙しい日々の中で、自分への小さなご褒美を取り入れたい方にぴったりのセットです。
マイナビニュース読者の皆さまへ、この「クレオパトラの5日間トライアルセット」を3名様にプレゼント。
内側から整っていくような実感を、この機会にぜひ体験してみてください。
※「クレオパトラ」のおやつには栄養面での相乗効果を考慮して添加物を加えていますが、
食品添加物は安全な許容一日摂取量を十分下回るように配慮して作られており、安心安全な商品に仕上がっています。
プレゼント内容
|商品名
|
「クレオパトラの5日間トライアルセット」
|人数
|3名様
|価格
|9,500円(税抜き)
|商品詳細
|クレオパトラの朝食
60mL × 2本
クレオパトラのおやつ
12g × 3包
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/2/27)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/2/27)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年2月27日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
(提供：株式会社IONA)