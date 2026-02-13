元プロ野球選手の杉谷拳士氏が、YouTubeチャンネル『熱スギヤch【杉谷拳士 公式】』で公開された動画に出演。メッツの千賀滉大が中学まで野球が好きではなかった理由に驚く一幕があった。

杉谷拳士氏

千賀滉大が中学まで野球が好きではなかった理由

父親の影響で小学生の頃から野球を始め、投手、三塁手、外野手などさまざまなポジションを経験してきたという千賀。この話を受けて、杉谷氏が「小さい頃から色んなポジションやるってことは、運動神経には自信は?」と尋ねると、千賀は「たぶん運動神経はまあそれなりにあって、たぶん投げるのもそれなりに得意なんですけど、いかんせんまったく打てなくて」と、意外にもバッティングが苦手だったそうだ。

この告白に杉谷氏は「バッティングが?」と驚きつつ、「でも、リアル野球盤めちゃくちゃ打ってたけど……」と、スポーツバラエティ番組『夢対決!とんねるずのスポーツ王は俺だ!スペシャル』(テレビ朝日系)での共演を引き合いに出して問いかけた。

すると千賀は、少年時代を振り返り、「右打ちやったんですよ、ちっちゃい頃。右打ちの時に本当まったく当たんなくて、野球が好きじゃなかったんですよ」と告白。杉谷氏も「じゃあ、打つほうはあんま好きじゃなかったんだ」と目を丸くした。

そんな千賀が野球を好きになった転機は中学生の頃のようで、「中学の時にたくさんバット振ったら、『逆のほうも振っとけ』みたいなやつあるじゃないですか?」と杉谷氏に確認。これに杉谷氏も「あー、あるね! 右ばっかり振ってたらバランスが悪いからみたいなね!」と共感すると、千賀は「その時に左でやったら、先生に『お前、左のほうがスイングいいじゃん』って言われて」と明かした。

さらに、千賀は「金曜日に左打ちに変えて、土曜日が練習試合だったんです。左でいきなり3本くらいヒットを打って『え、当たる?』ってなってそこから野球が楽しくなりました」と続け、左打者転向後すぐに結果が出たことで、野球への意識が大きく変わったと説明していた。