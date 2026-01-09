おいしいご飯をリーズナブルな価格で味わえるのがうれしいチェーン店。実は関西ローカルの店舗もたくさんあります。本記事では、関西にしかないチェーン店21選を紹介。中華や麺類、寿司などジャンル別にまとめました。

関西にしかないチェーン店【中華編】

まずは、中華のチェーン店を紹介します。

551蓬莱

大阪を中心に展開する老舗中華チェーンです。名物の「豚まん」は、ふっくらとした皮とジューシーな餡が絶妙。最適な発酵状態のネタ(皮の生地)を届けるため、セントラルキッチンから150分圏内にしか出店しないこだわりぶりです。ほかにも焼売や甘酢団子などの中華惣菜も人気で、関西にしかないこの味を求めて全国からファンが訪れます。

大阪王

1969年に大阪・京橋で誕生した餃子専門店。大阪市鶴見区の自社工場から毎日できたてのおいしさと感動を届けたいと、大阪市近郊から北摂エリアを中心に店舗を展開しています。餃子は皮と餡をそれぞれの専門職人が手がける本格派。カリッと焼き上がった皮の香ばしさとジューシーな肉汁が口いっぱいに広がります。

関西にしかないチェーン店【麺類編】

次は、ラーメンやうどんなど、麺類のチェーン店を紹介します。

らーめん古潭

1968年に創業し、大阪・兵庫を中心に姉妹店を含め17店舗を展開する、地域密着型の老舗ラーメンチェーンです。毎日仕込むこだわりスープは、醤油・味噌・塩の3種。このスープと太麺の絶妙な組み合わせが「毎日食べても飽きないラーメン」「どこかホッとする懐かしい味」として支持されています。

ラーメン神戸たろう

1989年創業の神戸を代表するラーメンチェーン。とんこつベースの定番から特選の醤油、トマトベースまで幅広い味が楽しめ、ラーメンを注文すれば自家製キムチが無料で付くうれしいサービスもあります。店舗ごとにサイドメニューが異なるのも魅力のひとつです。

もっこす

1977年に神戸で誕生。西宮から明石までの間に14店舗を展開する“知る人ぞ知る”ラーメンチェーンです。化学調味料不使用で、豚足・豚皮・野菜を使った濃いめの豚骨醤油スープと低加水の細麺との組み合わせが絶妙。自家製チャーシュー、ネギがたっぷり乗せられた一杯が神戸っ子に愛され、「地元のソウルフード」として支持されています。

大阪ふくちぁんラーメン

「これぞ大阪、旨いラーメン!」を目指し、1987年に創業した老舗ラーメンチェーン。大阪府を中心に展開し、豚骨や豚皮を10時間以上煮込んだ濃厚ながら後味すっきりな「大阪ライトとんこつ」スープと、創業以来の秘伝のタレで仕込むチャーシューが名物。また、無料サービスのキムチバーも好評です。

美々卯

泉州・堺で200年以上続いた料亭を源流とする「美々卯」。うどんすきは、大阪を代表する名物に。出汁の香りと麺のしなやかさにこだわった一杯が評判で、現在は大阪・京都を中心に店舗を展開しています。2024年には本店を改装し、女性職人が手打ちする蕎麦の専門店「美々卯 megumi」を立ち上げました。

そば太鼓亭

大阪・北摂発の「そば太鼓亭」は、“本格蕎麦を日常に”をコンセプトにしたセルフスタイルのそばチェーン店。生蕎麦は注文後に茹で上げられ、なかでも「名物 肉もりそば」は、甘く煮た牛肉とピリ辛つけ汁の相性がクセになる一杯です。

関西にしかないチェーン店【寿司・揚げ物編】

次は、寿司や揚げ物のチェーン店を紹介します。

大起水産

鮮魚流通から回転寿司までを手がける関西密着ブランド。「鮮度がごちそう」をテーマに掲げ、日本有数の漁獲量を誇る鳥取・境港などから直送した鮮度抜群の魚を手ごろな価格で味わえます。回転寿司では魚屋直営ならではの鮮度とボリュームのあるメニューが話題を呼び、看板メニューの本まぐろ大トロが特に好評です。

元祖廻る元禄寿司

1958年に日本初の回転寿司レーンを導入した、回転寿司発祥のチェーン店です。ネタ数豊富な寿司をリーズナブルに楽しめ、店舗限定メニューや季節限定メニューも展開しています。ひとりでおいしい寿司をサクッと楽しみたいときにもぴったりです。

大阪新世界 元祖 串かつだるま

1929年に大阪・新世界で誕生。串かつ文化を築いた老舗で、「ソース二度づけ禁止」の文化を広めたお店です。ふわっと軽い衣とヘッド油(牛脂からつくられる油)を使って揚げる串かつは神戸牛や天然海老など種類も豊富で、食べ飽きることなく楽しめます。

かつ喜

大阪・兵庫・奈良などに30店舗以上を展開する、食材・調理法にこだわったとんかつ専門店。サクサクの衣に包まれたジューシーな豚肉の旨みを、トマト・りんごをベースとした爽やかな秘伝の本格自家製ソースが引き立てます。

関西にしかないチェーン店【レストラン編】

次は、レストランのチェーン店を紹介します。

心斎橋ミツヤ

戦後まもなく大阪でスタートした、昭和レトロを味わえる洋食・喫茶の老舗チェーン。「元祖あんみつ」や「伝説のミツヤライス」といった定番からオムライスやハンバーグなどの洋食まで、メニュー展開も豊富です。

北極星

1922年創業の、オムライス発祥の店として知られる大阪の老舗洋食店です。昔ながらの洋食文化を大切に受け継ぎ、関西限定で店舗を展開。薄焼き卵にふわりと包まれたチキンライスの優しい味わいが、世代を超えて愛されています。

ハンバーグレストランBOSTON

1952年に大阪市阿倍野・昭和町で音楽喫茶として創業し、その後ハンバーグ専門店へと変わりました。鉄板で焼き上げる国産牛100％のふっくらハンバーグと、コクのある自家製デミグラスソースが評判。店舗ごとにメニューや雰囲気が異なるので、それぞれの違いを楽しむのもおすすめです。

キャピタル東洋亭

1897年創業の老舗洋食店です。ハンバーグとビーフシチューソースをアルミに包んだ「百年洋食ハンバーグステーキ」が看板メニュー。鉄板の上でパンパンにふくれあがったアルミホイルは見た目にもインパクトがあり、ナイフで切り開いた瞬間にビーフシチューソースの芳醇な香りが広がります。

関西にしかないチェーン店【ベーカリー・カフェ編】

次は、ベーカリー・カフェのチェーン店を紹介します。

志津屋

京都で70年以上愛される老舗ベーカリー。小麦の香りを最大限に引き出す特別な製法と、具材との調和を考えたパンづくりが魅力です。ハムと玉ねぎをサンドしたシンプルな「京かるね」、特製ソースで仕上げた「元祖ビーフカツサンド」の2大人気メニューをはじめ、京都の洋食文化を感じるパンがそろっています。

ホリーズカフェ

1972年に創業した、京都発のセルフサービス方式カフェ。水でゆっくりと時間をかけて抽出し、豆本来の甘みを引き出す「ダッチ(水出し)コーヒー」が名物で、まろやかな口当たりが特徴です。各店舗で当日製造しているサンドイッチは、手作りならではの味わいを楽しめます。

上高地あずさ珈琲

「山小屋リゾート」をコンセプトにした関西発のカフェチェーン。コクと甘みのある長野県産の牛乳とオリジナルブレンドのコーヒーを合わせた「あずさミルク珈琲」や、オーブンでじっくり焼き上げ、外はカリカリ、中はモチモチの食感が楽しい「信州ミルクパンケーキ」など、こだわりが光る逸品が味わえます。

にしむら珈琲店

1948年に神戸・北野坂で創業。豆の選定・焙煎・抽出にこだわり続け、個別に自家焙煎した6種類の厳選豆を使用し、酒処・灘の名水「宮水」で淹れるブレンドが名物です。コーヒー以外にも紅茶やジュースなどのドリンク、軽食、デザートなどのメニューがそろい、食事や飲み物をゆっくり味わえるクラシカルな空間も人気があります。

桜珈琲

コーヒーとパンにこだわる、大阪・堺発祥の郊外型カフェ。スペシャルティコーヒーだけを厳選し、琥珀色の輝きと香り・味わい・質感を大切にしています。毎朝焼き上げる手作りパンと、吟味した野菜を使って丁寧に仕上げるモーニングも豊富なラインナップで、優雅な朝時間を過ごすのにぴったりです。

関西にしかないチェーン店を満喫しよう!

関西にしかないチェーン店はどれも個性豊かで、味だけでなく「人」と「街」に根づく文化そのもの。素材と向き合い、日々の暮らしに寄り添いながら、地域の味を守り続けています。関西以外の地域に住んでいる人も、ぜひ旅の途中に訪れてみてくださいね。