乃木坂46賀喜遥香「私ですら野生の日村さんに会ったことがない（笑）」受験生リスナーからのメッセージに驚き！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。2月5日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生が全国の受験生にエールを送りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は昨年3月に大学受験に失敗し、4月から石川県金沢市から1人で上京して浪人生活を送っている最中です。都会の生活に慣れず、友達もあまりできずに淡々と過ごしていたのですが、そんな日々を心から楽しいものにしてくれたのはこのラジオでした！

夏には1日だけのご褒美ということでライブに行きました。メンバーの皆さんからエールを贈られているような気持ちになり、すごく元気をもらえました！ そして、秋には偶然バナナマンの日村（勇紀）さんにお会いできて、とても運がいい1年だったなと勝手に感じており、遥香先生にも受験を応援してもらいたいと思ってメールを送りました。ぜひ、全国の受験生にエールをお願いします！」（東京都 19歳）

◆全国の受験生にエール！

賀喜：頑張れー！ いや、あの“頑張れ！”なんですけど、日村さんに会ったんだ（笑）!? このメールでそこが一番気になっちゃった（笑）。だって、私ですら野生の日村さんに会ったことがないから（笑）。

そのときのお写真があるそうで、私にだけ見せていただけるみたいなので、見ますね……はいっ、あっ本当だ（笑）！ 本物の日村さんとパネルの日村さんと、リスナーくんのスリーショット！ これってプライベートの日村さん？ いやピンマイクが付いてる……あれだ、「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（BS朝日）のロケだ！ うらやましい！ ちゃんとリスナーくんも「バ」の帽子を被ってる（笑）。いいなぁ～。

上京して慣れない土地で1人で生活されているということで、すごく寂しい思いもあったかもしれないけど、私のラジオなのかな？ 「SCHOOL OF LOCK!」を聴いて元気を出してくれたのもうれしいし、日村さんに出会えるなんて、なかなかないことだよ！

「乃木坂工事中」（テレビ東京系）のときに言ってたけど、日村さんってものすごく福耳なんですよ（笑）。だから、存在がパワースポットみたいな感じだと思うの。バナナマンさんって大スターだし！ そんな日村さんにお会いできたというのはものすごく幸運なことだから、リスナーくんは今、流れに乗っている！ 絶対に大丈夫！

2月だから、受験生の皆さんはそろそろラストスパートというか、大変な時期だと思いますが、リスナーくんが「全国の受験生にエールを！」と言ってくれているので、「乃木坂LOCKS!」宛にメッセージを送ってくれていた受験生のみんなに、私からエールを送りたいと思います！

全国の受験生の皆さん、まだまだ大切な試験がたくさんあると思いますし、最後の最後の追い込みで大変な時期だと思うんですけど、もうあと少しなので。そこを頑張って耐えて、乗り越えて、そして、一緒に春を迎えられたらと思います。応援しています！ 頑張ってください！ 頑張れー!!

