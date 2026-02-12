「POP YOURS 2026」に新ステージTerminal 6 STAGE登場

2026年4月3日（金）と4月4日（土）、4月5日（日）に千葉・幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS」に新ステージTerminal 6 STAGEが登場することが決定した。

Terminal 6 STAGEは、幕張メッセ6番ホール内に新たに出現するステージ。ライブはもちろん、DJをはじめとしたヒップホップのパーティーカルチャーにフォーカスする。

同ステージの第一弾ラインナップとして、4月3日（金）DAY 1にそれぞれがプロデューサーやDJとして活躍するGRADIS NICE & DJ SCRATCH NICE、和歌山出身のアーティストで構成されるI♡WAKA、4月4日（土）DAY 2に「POP YOURS」ではMCも務めてきたMARZY、DAY 2のSPECIAL ACTのTohjiによる主催パーティーTohji Presents u-ha neo stage、4月5日（日）DAY 3に南アフリカ発のダンスミュージックアマピアノを中心にしたパーティーAMAPINIGHT、音楽やファッションなど多岐に渡る領域で活動するコレクティブYeYanの6組が発表された。

「POP YOURS」のチケットはオフィシャル3次先行販売（先着制）が行われており、今後も追加出演者の発表やフェスティバルに関連したコンテンツが随時公開予定。

＜ライブ情報＞

POP YOURS 2026

日程：2026年4月3日（金）・4月4日（土）・4月5日（日）

時間：開場9:30 / 開演11:00

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1-6

出演者：

DAY1：4月3日（金）

LANA

Elle Teresa

guca owl

Bonbero

eyden

ISSUGI

Jinmenusagi

kZm

Litty

Peterparker69

Pxrge Trxxxper

SEEDA

VaVa

WILYWNKA

SPECIAL LIVE：STUTS Orchestra

NEW COMER SHOT LIVE

AOTO｜Siero｜X 1ark

【TERMINAL 6 STAGE】

GRADIS NICE & DJ SCRATCH NICE （New）

I♡WAKA （New）

and more

（AtoZ）

DAY2：4月4日（土）

千葉雄喜

Daichi Yamamoto

Kvi Baba

BIM

DADA

DJ CHARI & DJ TATSUKI

Jin Dogg

JUMADIBA

KM

Manaka

Masato Hayashi

7

ralph

SALU

SPARTA

Worldwide Skippa

Yvng Patra

SPECIAL ACT: Tohji

NEW COMER SHOT LIVE

Rama Pantera｜Sad Kid Yaz｜YELLASOMA

【TERMINAL 6 STAGE】

MARZY （New）

Tohji Presents u-ha neo stage （New）

and more

（A to Z）

DAY3：4月5日（日）

KEIJU

Kohjiya

NENE

ACE COOL

ANARCHY

C.O.S.A.

G-k.i.d

Jellyyabashi

Kaneee

lilbesh ramko

MIKADO

OZworld

ピーナッツくん

柊人

Tete

Watson

Yvngboi P

SPECIAL LIVE：PUNPEE

NEW COMER SHOT LIVE

11｜HARKA｜Kianna

【TERMINAL 6 STAGE】

AMAPINIGHT （New）

YeYan （New）

and more

（A to Z）

チケット：

オフィシャル3次先行（先着）

受付期間：2026年2月5日（木）20:00〜2月18日（水）23:00

ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours/

【1日券】

一般 ¥14,500（税込）

一般 / 限定Tシャツ付き ¥21,500（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT

ゴールドチケット ￥25,000（税込） ※数量限定販売

ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥32,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT

【2日通し券】（DAY1 & DAY2 / DAY2 & DAY3）

一般 ¥27,000（税込）

一般 / 限定Tシャツ付き ¥34,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT

ゴールドチケット ¥48,000（税込） ※数量限定販売

ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥55,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT

【3日通し券】

一般 ¥39,500（税込）

一般 / 限定Tシャツ付き ¥46,500（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT

ゴールドチケット ¥71,000（税込） ※数量限定販売

ゴールドチケット / 限定Tシャツ付き ￥78,000（税込・Tシャツ送料込） ※数量限定販売 SOLD OUT

《ゴールドチケット特典》

ステージ付近 専用エリア / 専用トイレ / 専用ドリンクレーン

※オールスタンディング

※枚数制限：お一人様４枚まで

※未就学児童入場不可

オフィシャルサイト：https://popyours.jp/