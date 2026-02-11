『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』出身のボーイズグループ・OCTPATHが、初の冠番組『OCTPATH魂』(日本テレビ、26日スタート 毎週木曜24:59～)に挑む。ハイレベルなダンスや振り付け、語学力などを武器にしてきた彼らが、今回はバラエティの現場で全力体当たり。普段は見られない表情とチームワークが詰まった8回の挑戦が幕を開ける。

OCTPATH

OCTPATHは、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』に出演した元練習生により結成。際立つビジュアルの良さもさることながら、オーディション時にラップで1位を修めた海帆のほかにも、「ハイレベルなダンススキルを持つメンバー」「自ら振り付けができるメンバー」 「英語が堪能なグローバルなメンバー」など、その才能は粒ぞろいだ。

今回の番組では、そんな彼ら8人が人々を笑顔にすること、知名度アップを目指して、全力体当たりで“魂”を捧げ、がむしゃらに頑張っていく。

OCTPATH・古瀬直輝 コメント

OCTPATHがデビュー4周年を迎えたタイミングで冠番組を持たせていただくことになり、すごく感謝の気持ちでいっぱいです！

8人それぞれ赤裸々に解放し、番組を盛り上げ、楽しんでいただけるようにどんなことにも挑戦していきます！5年目に突入し、勢いや結束力が増した8人だからこそお届けできる番組にしたいと思います！

その中で、たくさんの方に仲の良さだったり、多幸感あふれる8人の魅力だったりを1人でも多くの方に知っていただきたいです！

ずっと愛してくださっているTHme(ファンネーム)の皆さんにも初めてお見せする僕たちの姿があるかもしれません！！

汗水垂らしてバラエティの気持ちを忘れずに魂を燃やすOCTPATHの本気を見守っていただき共鳴していただけると幸いです！

ぜひ初回放送から最終回まで、メンバーそれぞれの成長にも注目してご覧ください！