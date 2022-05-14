

ボーイズグループ・OCTPATH(オクトパス)が14日、千葉・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2022 SPRING/SUMMER」に参加。ライブを展開した。

「GirlsAward」は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。新型コロナウイルスの影響で過去2年は開催を延期しており、2019年9月以来2年半ぶりの開催となる。今回のテーマは、“女の子はきらきら輝き続ける”という思いを込めて「STAY GOLD ～Keep on girls story～」。人気モデルによるファッションショーやアーティストによるライブステージなどを展開する。

（記事＆写真）

📸OCTPATH、初ガルアワで力強くパフォーマンス! デビュー曲など4曲熱唱

https://news.mynavi.jp/article/20220514-2345224/

（オススメ動画）

🎬OCTPATH、吉本先輩・ニューヨークにイジられる「芸人の答え方よ!」バラエティにも意欲 「Warai Mirai Fes 2022～Road to EXPO 2025～」

https://youtu.be/f576-rJj7Nw

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