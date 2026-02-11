キャリアデザインセンターが運営する、女性の転職に特化した転職サイト『女の転職type』は、「働く女性のキャリア観」に関する調査を実施した。本調査は2025年12月15日～24日、女の転職type会員女性251名を対象に、インターネットアンケートで行われたもの。

60歳以降も働きたい人は67.1%

何歳くらいまで働きたいか尋ねたところ、「60〜69歳」が41.8%で最多。「70〜79歳」(8.8%)、「一生涯働きたい」(16.5%)を合わせると、67.1%が60歳以降も働きたいと回答した。一方、「60歳未満でリタイア希望」は22.9%、「働きたくない」は10.0%だった。

お金に困らなければ働きたくないが最多

お金に困らない場合の就労意向では、「働きたくない」が25.6%で最多。「60〜69歳」(24.4%)、「70〜79歳」(2.8%)、「一生涯働きたい」(12.8%)の合計は40.0%で、通常回答より約20ポイント減少した。

働く目的は「社会 人との繋がり」が最多

お金以外の働く目的は「社会 人との繋がり」が50.6%で1位。「怠惰な生活を送らないため」(38.2%)、「好きなことや得意なことをしたい」(31.1%)が続いた。「お金以外に目的はない」は21.1%だった。

転職は1〜2回が最多

今後の転職見込みは「1〜2回」が44.0%で最多。「3〜4回」(13.6%)、「5回以上」(4.0%)で、3回以上を見込む人は17.6%。「転職予定なし」は4.4%にとどまった。

転職理由は「給与をアップさせたい」が61.7%で最多。「プライベートに合わせたい」(44.8%)、「年齢を重ねたときに長く働けない環境」(43.5)%が続いた。

転職をする理由は?

転職理由は「給与をアップさせたい」が61.7%で最多。「プライベートに合わせたい」44.8%、「年齢を重ねたときに長く働けない環境」43.5%が続いた。

約4分の3がライフイベントで何かを諦めた

ライフイベント(結婚・出産・介護)を考慮して諦めたことがある人は約75%。「雇用形態」(36.2%)、「仕事内容」(33.3%)、「居住地 通勤時間」(28.1%)が上位だった。「特にない」は24.8%。

老後不安はお金が86.5%

老後不安は「お金に困らないか」が86.5%で最多。「健康でいられるか」(60.2%)、「孤独にならないか」(39.0%)と続いた。「不安はない」は4.4%のみ。

老後の不安対策は「貯金」が最多

不安対策は「貯金」(52.2%)、「投資 資産形成」(30.3%)が上位。「何もしていない」は20.7%だった。

65歳時点で3000万円以上が安心

65歳時点で安心できる金額は「3000万円以上」が38.6%で最多。「2000〜3000万円未満」(25.1%)、「1000〜2000万円未満」(22.7%)。86.4%が1000万円以上必要と回答した。

働く女性の多くが60歳以降も働く意向を持つ一方、老後の最大の不安は資金面であることが明らかになった。