「どさんこ投資スクール」は2月9日、「40～50代に聞いた投資で満足できる基準の境界線」に関する調査結果を発表した。調査は2025年12月24日～25日、投資をしているまたは検討している40～50代の男女1,011名を対象にインターネットで行われた。

投資を始めた(検討している)理由を聞いたところ、「自身の老後資金や将来の病気・介護などに備えるため」が最も多い70.7%。次いで「資産を増やしたいため」(43.9%)、「銀行預金では増えにくいため」(30.3%)と続いた。

投資の達成感

次に、「投資したお金が、1年間でどれくらい増えたら“満足”と感じますか?」と質問したところ、「7～10%未満」(22.6%)が最も多く、次いで「5～7%未満」(20.6%)、「10～15%未満」(20.4%)が上位に。半数以上の方が3～10%未満と回答した一方で、約4割が10%以上と回答しており、比較的高いリターンを期待している層も一定数いるよう。

また、「投資で達成感を得られたのはどのようなときか」と聞いたところ、「資産が安定して増えていると実感したとき」(48.8%)や、「計画通りに積立投資が継続できていると気づいたとき」(35.1%)、「値上がり益(キャピタルゲイン)を確認したとき」(28.6%)と続いた。

投資の目標とサポート

次に、「投資をするとき、目標をどのように決めているか」と質問したところ、「なんとなく」(25.6%)や「目標を決めていない」(11.3%)が4割近くに。また、「投資の目標を明確に設定できているか」と聞くと、「目的・期限・金額」の3項目全てを定めている人は18.2%と、2割未満に留まった。

そこで、「投資の目標設定や達成に向けてのサポートを受けてみたいと思いますか?」と尋ねたところ、6割近くが「受けてみたいと思う」(15.1%)あるいは「どちらかといえば受けてみたいと思う」(41.6%)と回答。どのような支援があったらいいと思うかを教えてもらったところ、「長期的なサポート」が最多の53.0%。次いで、「短い時間で効率的にできる投資方法の共有」(42.3%)、「投資をしている人の実績共有」(27.5%)と続いた。