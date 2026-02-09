SBI証券は、2026年2月15日にハイブリッド型（会場＋オンライン配信）イベント「資産運用フェス2026-Spring-」を東京国際フォーラムで開催する。会場参加とオンライン視聴のいずれも事前申込制で、参加費は無料。

「資産運用フェス」はSBI証券が主催する大規模イベントで、今回が4回目の開催となる。前回を上回る48社の協賛・協力のもと、投資初心者から経験者まで幅広い層を対象としたプログラムを用意する。

著名ゲスト登壇や質問コーナーなど、多彩なプログラムを用意

当日は、経済愛好家でニューレディコラムニストの肉乃小路ニクヨ氏や、専業投資家のテスタ氏によるトークセッションを実施するほか、SBI証券のスタッフに直接質問できる「SBI証券何でも質問コーナー」なども設ける予定だ。

同社は、本イベントを通じて資産形成に関する情報提供や学びの機会を広げるとともに、「顧客中心主義」の経営理念のもと、投資初心者を含む利用者一人ひとりの資産形成を支援していくとしている。

イベント概要

イベント名：資産運用フェス2026-Spring-

開催日時：2026年2月15日（日）9:30開場／18:00閉会

参加費：無料（事前申込制）

実施方法：ハイブリッド開催（会場参加／オンライン配信）

会場参加定員：3,000名

オンライン視聴：YouTubeによるリアルタイム配信（定員無制限）

申込期限：2026年2月13日（金）12:00

会場：東京国際フォーラム ホールE・ロビーギャラリー（東京都千代田区丸の内3-5-1）

※イベントの詳細および申込方法はSBI証券の特設ページで確認できる。