山口一郎と「Ploom」がコラボ、「Ploom AURA」コラボフロントパネル数量限定発売

JTが山口一郎とコラボレーションし、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」用コラボフロントパネル5種とコラボ喫煙具2種を製作。2026年1月27日より、コラボフロントパネル＜真鍮＞＜九⾕焼＞をCLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shopにて数量限定で発売スタートした。

また、Ploom CLUBサイト内で展開中の「SENSATIONAL」プログラムにおいて、1月19日から2月28日までの間、コラボフロントパネル＜緑青＞＜金継＞＜ローズウッド＞や喫煙具「開化堂スティックケース」「上出長右衛門窯スティックトレイ」が抽選で手に入るキャンペーンが実施中。

本コラボレーションは、「Ploom AURA」が持つ「別格のうまさ」をはじめとする多くの魅力を余すところなく伝え、心に深く刻まれるほどの驚きと感動を届ける「SENSATIONAL」プログラムの一環として展開される。”アーティスト山口一郎の愛着と経年変化”をテーマに、実際に一郎氏の日常を囲むモノたちをサンプリングし、「Ploom AURA」のフロントパネルや喫煙具のデザインに落とし込んだ。

また、「一郎氏が愛着を持って人生を共にしているものたちと、その中のPloom AURA」というストーリーのもと、一郎氏本人が登場するコラボレーションムービーを制作。2026年1月19日より、インターネットTV（Abema/TVer）やPloom公式Instagram、全国のPloom Shop、全国の喫煙所等にて放映されている。

なお、1月27日より、本コラボレーションムービーに登場する撮影アイテムの特別展示を、Ploom Shop銀座店にて、期間限定で実施。

＜商品情報＞

商品名：プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITION ＜真しん鍮ちゅう＞＜九谷焼くたにやき＞

＜真鍮＞

＜九⾕焼＞

発売日：2026年1月27日

販売チャネル：CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/ProductDetail.aspx?pcd=PG318

全国のPloom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

＜キャンペーン情報＞

賞品名：プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITION ＜緑青ろくしょう＞＜金きん継つぎ＞＜ローズウッド＞

＜緑青＞

＜金継＞

＜ローズウッド＞

プルーム・オーラ × 山口一郎 コラボ喫煙具「開化堂かいかどうスティックケース」「上かみ出で長右ちょう衛門えもん窯がまスティックトレイ」キャンペーン賞品のフロントパネルは、一郎氏が実際に愛用する「開化堂」の茶筒が経年変化しその表情を変えた＜緑青＞、「上出長右衛門窯」の湯呑みに金継を加えたモチーフのデザインの＜金継＞、ブラジリアンローズウッド製デスクをモチーフにした＜ローズウッド＞の全3種をご用意しました。愛着とともに歩み、変わらないまま変わり続ける。そんな一郎氏の人生観を一枚のフロントパネルで表現した特別デザインです。

また、喫煙具は、「開化堂」の真鍮茶筒をPloom専用加熱式たばこスティックがぴったり入るサイズにし、Ploom・YI（Yamaguchi Ichiro）・開化堂のロゴを刻印したスティックケースと、「上出長右衛門窯」の蓋つきの器をPloom専用加熱式たばこスティックが収まる形状にし、Ploom を愛用する姿を意匠化した特別な絵付けをしたスティックトレイの全2種を製作しました。ここでしか手に入らない特別なアイテムに、奮ってご応募ください。

応募方法：Ploom CLUB内「SENSATIONALプログラム」キャンペーンページより抽選にご応募いただけます。

キャンペーンページ https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/topics/yamaguchi-campaign001/

キャンペーン期間：2026年1月19日10時00分～2月28日23時59分

Ploom CLUBサイト：https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/contents/sensational/