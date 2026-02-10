あの感動が、あの熱狂が、再び東京に帰ってきます！2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™の興奮をいち早く体感できるオフィシャルストアが、なんとMIYASHITA PARKと東京スカイツリー®に期間限定でオープンすることが決定しました。大谷翔平選手をはじめとするスター選手のグッズから、世界各国の代表アイテムまで、その数なんと500種類以上！この記事では、ファンならずとも胸が高鳴るこのストアの全貌と、見逃せないポイントを徹底解説します。さあ、WBCの新たな歴史を刻む準備を始めましょう！

WBCの熱狂が東京に！500種類超の公式グッズストアが期間限定オープン

世界中のトッププレイヤーたちが自国の誇りをかけて戦う、野球の祭典WBC。前回大会で侍ジャパンが世界を相手に繰り広げたドラマは、今も私たちの記憶に鮮明に残っていますよね。大谷翔平選手をはじめとする選手たちの活躍は、日本中に感動と勇気を届けてくれました。

2026年の次回大会に向けて、早くもその熱が渋谷と東京スカイツリーで感じられるなんて、本当にワクワクが止まりません！

今回のオフィシャルストア運営を手掛けるのは、世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するファナティクス・ジャパン合同会社。彼らは「V-commerce（ブイコマース）」という、ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行う独自のビジネスモデルを強みとしています。プロ野球やJリーグ、Bリーグなど、日本を代表する多くのスポーツチームの公式グッズを手掛けている実績を見れば、今回のストアにかける本気度が伝わってきますね。

「WORLD BASEBALL CLASSIC™ OFFICIAL STORE」の全貌

この期間限定ストアは、まさにWBCの世界観を存分に味わえる特別な空間です。

熱狂を再現した空間で、いざスタジアムへ！

ストアに一歩足を踏み入れれば、そこはまるでベースボールスタジアム！高揚感とグラウンドの雰囲気が見事に表現されていると聞いて、私もどんな内装なのか想像するだけで胸が高鳴ります。お気に入りのチームの応援歌が聞こえてきそうな、そんな臨場感あふれる空間で、じっくりとグッズを選べるのはファンにとってたまらない体験になるでしょう。

まさかの500種類超え！圧巻のラインナップ

私が何よりも注目したのは、その圧倒的な商品数！なんと500種類以上ものオフィシャルグッズが展開されるというから驚きです。

具体的には、WBCのロゴマークが入った特別なユニフォーム、アパレル、キャップはもちろん、日本代表に選出された大谷翔平選手、山本由伸投手、佐藤輝明選手ら全選手のネーム＆ナンバーTシャツやフェイスタオル、さらには普段使いしやすいお菓子や雑貨など、多岐にわたるアイテムが揃うようです。これはもう、どれにしようか悩んでしまいますね！

さらに嬉しいのは、日本代表グッズだけでなく、前回大会で激戦を繰り広げたアメリカ、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイなど、世界各国の代表グッズも手に入るという点。あの興奮をもう一度味わいたい方や、世界の野球ファンとの繋がりを感じたい方には最高のラインナップではないでしょうか。

世界最高峰の大会を記念するアイテムは、単なるグッズではなく、感動を呼び起こす「記念品」としての価値も大きいですよね。お気に入りの選手のタオルや、ロゴ入りのキャップを身につけて、次のWBCへの応援準備を始めるのはいかがでしょうか？

2つの開催地を徹底解説！MIYASHITA PARK店と東京スカイツリー®店

今回の期間限定ストアは、都内でも人気の高い2つのスポットにオープンします。それぞれ開催期間やアクセス方法が異なるので、しっかりチェックしておきましょう！

1. MIYASHITA PARK店

渋谷の新たなランドマークとして人気のMIYASHITA PARKに、熱い野球の風が吹き込みます！

渋谷区立宮下公園多目的運動施設（サンドコート）[東京都渋谷区渋谷1-26-5]2026年2月20日(金)〜3月22日(日)10:00〜21:00（初日のみ12:00オープン）

※イベントや状況により、変更となる場合があります。

MIYASHITA PARKでは、オフィシャルストアの他にも「World Baseball Classic™ Tokyo Fan Zone presented by dip」も同時開催され、大会の魅力を味わえるプログラムが用意されているとのこと！グッズ購入と合わせて、ぜひ体験してみてください。

MIYASHITA PARK店へのアクセスとアドバイス

渋谷駅からもアクセス抜群のMIYASHITA PARK。開店前には、SOUTH 1F 出入口付近（渋谷駅側の1F遊歩道を通って正面あたり）にて待機列が形成されるようです。スムーズに入店するためにも、係員の指示に従って並びましょう。人気のイベントのため、開店時刻より前の来場や徹夜での整列は施設や近隣住民の方への迷惑となりますので厳禁です。必ず指定された時間以降に訪れるようにしてくださいね。

2. 東京スカイツリー®店

東京のシンボル、スカイツリーにもWBCの熱気が上陸！

東京スカイツリー®1階 SKYTREE SPACE [東京都墨田区押上1-1-2]2026年2月20日(金)〜3月18日(水)10:00〜21:00（2月21日(土)～23日(月)は9:00〜21:00）

※イベントや状況により、変更となることがあります。

東京スカイツリー®店へのアクセスとアドバイス

スカイツリーでの開催も楽しみですね！開店1時間前より、タワーヤード1階団体西ロビー入口付近にて待機列が形成されるとのこと。こちらもMIYASHITA PARK店と同様、係員の指示に従い、マナーを守って並びましょう。周辺施設や他のお客様のご迷惑とならないよう、事前の来場や徹夜での整列は固く禁じられています。安全に楽しくイベントに参加するために、ルールを守って行動しましょう。

来店前に確認すべき重要事項

訪れる前に知っておきたい、両店舗共通の注意事項をまとめました。

現金でのお支払いはできません。交通系ICカード、クレジットカード（ICチップ付のみ、一括払い）、QRコード決済が利用可能です。事前にチャージや準備をしておきましょう。

両店舗とも商品や数量に限りがあり、時期によっては品切れとなる場合があります。人気商品は争奪戦になる可能性も高いので、早めの来店がおすすめです。

在庫状況や入荷予定に関する個別のお問い合わせには、対応できないとのことです。

催事や物販に関するお問い合わせは、MIYASHITA PARKや東京スカイツリーの施設では対応していません。

徹夜での場所取りや、荷物だけでの場所取りは禁止されています。同行者全員が揃ってから並ぶなど、マナーを守って利用してくださいね。状況によっては、入場整理券の発行が行われる場合もあります。

WBCの感動をグッズで持ち帰ろう！

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™オフィシャルストアは、野球ファンにとって見逃せない一大イベントです。500種類を超える豊富なラインナップと、WBCの熱気を再現した店内空間は、きっとあなたの心を鷲掴みにするはず！

ぜひ、MIYASHITA PARKと東京スカイツリー®に足を運び、お気に入りのオフィシャルグッズを見つけて、次のWBCへの「推し活」を始めてみてはいかがでしょうか？私も、どのアイテムを手に入れようか、今から悩みが尽きません！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。