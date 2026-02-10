【2月10日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年2月の新商品5品まとめ(2月10日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年2月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 1,007kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域のローソンでは「盛りすぎ! 布袋監修 ザンギ弁当」を販売するとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

から揚げを3個増量した、ボリュームたっぷりで食べ応えのあるお弁当が登場です。ジューシーなから揚げをこれでもかと詰め込んだこちら。お腹いっぱい揚げ物を楽しみたい時にぴったりの、満足度抜群の内容になっています。

「豚生姜焼丼」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 505kcal

※関東・中部・近畿地域のローソン、ナチュラルローソンのみのお取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

豚バラ肉に特製醤油ダレをかけ、さらに炒め生姜をトッピングした新メニューが登場。生姜の味わいと香りが引き立つ、風味豊かな一品に仕上げているのとこと。特製ダレが絡んだお肉で、ごはんがどんどん進む味わいです。

「ねぎ塩豚カルビ丼」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 583kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ごま油が香るねぎ塩だれで仕立てた豚カルビ丼が登場です。香ばしく焼き上げた豚肉に、ねぎの食感とごま油の豊かな風味が絶妙にマッチ。さっぱりとしながらもコクのある味わいで、ランチにもぴったりな一杯になっています。

「食物繊維が摂れる ミネストローネ」(351円)

価格 : 351円

エネルギー : 87kcal

※容器が画像と異なる場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

完熟トマトの甘みと旨みがギュッと詰まった、食物繊維が摂れるミネストローネが登場。たっぷりの野菜をじっくり煮込み、身体に優しい味わいに仕上げました。ヘルシーながらもしっかりとした満足感を得られる一品です。

「盛りすぎ! ハムサンド」(343円)

価格 : 343円

エネルギー : 324kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

通常品と比べてハムを50%増量した「盛りすぎ! ハムサンド」が登場です。ピリッとしたからしマヨソースがアクセントになり、最後まで飽きずに食べられるサンドイッチになっています。

まとめ

2月10日発売の新商品は、「盛りすぎ! 鶏のから揚げ弁当」や「豚生姜焼丼」、「ねぎ塩豚カルビ丼」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用