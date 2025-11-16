エディオンは11月18日、ニトリとの共同開発商品である「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」を店頭およびインターネット通販サイトにて発売する。

■「髪を乾かす」から「髪をケアする」ヘアドライヤーへ

近年、コロナ禍をきっかけに美容意識がますます高まる中、ヘアドライヤーに求められるニーズも、「髪を乾かす」から「髪をケアする」ことへと変化。速乾性能、髪のツヤやまとまりを向上させるなど、ヘアケア機能が充実した高機能ドライヤーが注目を集めている。

こうした社会背景を受けてエディオンは、高機能ドライヤーをより手軽に楽しんでほしいとの想いから、2025年3月にニトリと共同開発した高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤーを発売し、好評を得ている。

そして、よりヘアケア性能を向上させた商品の開発にエディオン／ニトリの両社で取り組み、今回は新たに「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」の発売するに至った。

■商品特長

(1) 「ナノうるおいミスト」搭載で髪の水分保持力が最大で約1.5倍!

「ナノうるおいミスト」を高濃度マイナスイオンとともに放出することで、毎日のヘアドライを通して、水分保持力を高める効果が期待できる。髪がうるおいやすくなり、ツヤのあるサラサラ髪へと導く。

(2)髪と頭皮のダメージを抑える「温冷循環」「ソフトケア」モード搭載

温風と冷風を数秒おきに自動で切り替えることで、髪ダメージを軽減し、髪の艶が向上する「温冷循環モード」、50℃以下のやさしい温風で髪を乾かし、髪と頭皮のダメージを抑える※5「ソフトケアモード」を搭載。

どの運転モードでも「ナノうるおいミスト」が自動的に放出されるため、特別なケアを意識せずとも、自然にヘアケアができるのが特長だ。日々のヘアドライ時間が、髪のコンディションを整える美容タイムに変わる。

もう1つの特長である速乾性能について、高効率ブラシレスDCモーターの採用により大風量化を実現。本体は従来モデルでも好評のノズルが短いT字型デザイン、コンパクトな形状で取り回しがしやすいサイズとなる。

また、お手入れ用の「フィルタークリーンモード」を搭載。フィルターを外し、ファンを逆回転させることで逆噴射を行い、吸込口についた埃や髪の毛を落としやすくする。

「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」で毎日のヘアケアを、次のステージへアップデートしてみてはいかがだろうか?

■商品概要

【商品名】ナノうるおいミスト美髪ドライヤー

【型番】ナノウルオイビハツドライヤーNL701

【価格】14,900円

【カラー】ホワイト／ダークグレー

【定格電圧】AC100V 50Hz/60Hz

【定格消費電力】1200W

【温風温度(約)】温風／中：43℃、温風／高：51℃、ソフトケアモード：42℃(吹き出し口から20cmの距離の温度)

【外形寸法(約)】

・本体のみ：幅70mm×奥行92mm×高さ255mm

・フード付き：幅70mm×奥行133mm×高さ255mm

【質量(約)】本体のみ:520g、フード付き:552g

【電源コードの長さ(約)】1.7m

【付属品】フード