ニトリは、2014年から販売している人気の「ホテルスタイル寝具」シリーズを2025年12月15日～2026年1月13日の間、期間限定価格で値下げする。

ホテルで味わう贅沢感やホテルのような寝心地を提供したいという想いから誕生した「ホテルスタイル」シリーズ。上質な寝心地と洗練されたデザイン、そして日常使いの快適さを兼ね備えた寝具を提供している。

「憧れを、誰もが手に届く価格で。毎日を贅沢にする寝具。」として、ふかふかでやさしく包み込むまくら、軽くてあたたかい布団、手間なく整えられるカバーなど、ホテルで体験するような贅沢感や安心感を、家庭でも手軽に味わえることが特徴である。

今回、シリーズ累計1,000万個を販売している人気の「ホテルスタイル枕」をはじめとする「ホテルスタイル寝具」シリーズを、2025年12月15日～2026年1月13日までの期間限定価格で提供する。

「ホテルスタイル枕(Nホテル3 スタンダード)」(期間限定価格 1,790円)は、中材にマイクロファイバーわたを使用。ゆっくり沈み込み、優れた弾力性と、包み込むような上質な寝心地を追求した。まるで羽毛のような柔らかさ。側生地はやわらかく、しなやかな肌ざわりとなっている。

「枕カバー 標準(Nホテル3)」(期間限定価格 949円)は、高密度に織り上げた綿100％のサテン生地。見た目の美しさだけでなく、上質な肌ざわりと快適な通気性も特徴だ。

「ひもなしラクラク掛け布団カバー シングル(Nグリップホテル3)」(期間限定価格 3,290円)は、ふとんがズレにくい「ナノフロント」生地を裏返し面の上下に使用し、紐なしでカバーの付け替え簡単である。

「ホテルスタイル掛ふとん シングル(Ｎホテル スタンダード K2530)」(期間限定価格 7,690円)は、羽毛ふとんのようなふんわりやわらかな感触と、ほど良いフィット感を実現。吸放湿わた入りで、高めの室温でもムレにくく快適である。肌ざわりの良さにこだわった、上質でなめらかな側生地を使用している。