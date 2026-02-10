トムス・エンタテインメントは2月6日、TVアニメ『名探偵コナン』の放送30周年を記念した「プレミアム複製原画／原動画」などを、通販サイト「トムスショップ」で発売した。

30周年記念グッズメインビジュアル

放送30周年記念商品は、歴代の場面写真や原画を使用したアイテムのほか、アニメ本編の4シーンを新規で描き下ろしたアクリルスタンドなどを用意する。

注目は、シリアルナンバー入りの「プレミアム複製原画」(1万6,500円)。実際のアニメ制作時に使用された原画／原動画素材を、高性能な印刷技術を用いて複製した。シリアルナンバーが刻印されたプレート付きの額縁に入っている。

プレミアム複製原画

「1話まるごとロールシール」(1,320円)は、シールを引き出すと、まるで本編を見ているように"1話がまるごと"楽しめる5mのロールシール。約100枚の場面写真を使用した。

「デフォルメアクリルスタンド」(990円)は、アニメ本編の4シーンを、デフォルメキャラクターで新規描き下ろしした。

デフォルメアクリルスタンド

「TVアニメ『名探偵コナン』ロゴフィギュア」(2,750円)は、30周年ロゴをあしらった特別仕様のフィギュア。

いずれも在庫が無くなり次第終了となる。

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996