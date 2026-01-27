ほぼ日は2月1日11時から、『名探偵コナン』とコラボレーションした「ほぼ日手帳2026 spring」にて「『名探偵コナン』特別版 週間手帳weeks」(3,850円)やコラボ文具を販売する。

「『名探偵コナン』特別版 週間手帳weeks」(3,850円)は、ほぼ日手帳weeksの使いやすいデザインはそのままに、『名探偵コナン』の原作イラストを全ページに配置している。ほぼ日手帳の「日々の言葉」の一部が、キャラクターのセリフや作者セレクトの言葉に替わる演出も。

2026年3月〜2027年4月を収録した月間カレンダーでは、毎月異なるキャラクターにスポットライトを当てたデザインで、コミックス107巻分から、キャラクターのさまざまな表情のコマを選んでレイアウトしている。

巻末には『名探偵コナン』のイラストとエピソードをもとにした1年中たのしめるようなおまけページも収録。「いつかは役立つ探偵豆知識」「欲望の標的〈ターゲット〉」「手帳に使える暗号表」など、この手帳にしかない7つの企画を盛り込んでいる。

同商品の表紙は2種類(メモリアルコナン・コナンモチーフ)のデザインがある。「メモリアルコナン」は、コナンを中心に『名探偵コナン』に登場するキャラクターが集まった豪華なカラーイラストを表紙にしている。コミックスの100巻発売を記念して描かれた集合イラストをキャンバスのような質感の素材にプリント。

ネクタイ生地を使った「コナンモチーフ」は、コナンが着ているジャケットをイメージしたブルーのデザイン。実際にネクタイに使われる生地を使っているため、織目の手触りが心地よく、シルキーな光沢がある。

また、「腕時計型麻酔銃」モチーフの下敷きも付属している。腕時計のフタをイメージした透明の窓から向こう側が見える、コラボ限定のデザインとなっている。

さらに、コナンも憧れる英国の名探偵の装いからイメージしたクラシカルなデザインのカバー「手帳カバー Case Closed!」(オリジナル A6サイズ用:7,700円/カズン A5サイズ用:8,800円)も販売。

内側には『名探偵コナン』から抜き出した、いくつもの名シーンが並び、コミックスの裏表紙でおなじみの鍵穴をモチーフにしたポケットのデザインも施されている。

「手帳カバー Case Closed!」オリジナル(A6)サイズ用(7,700円)/カズン(A5)サイズ用(8,800円)

ほぼ日オンラインストア、TOBICHI(東京・京都)、全国のロフト、楽天市場、Amazonほかにて販売する。また、発売時刻や取扱商品は店舗によって異なる。

他にもクリアスタンプやシール、文具をたっぷり収納できるstappoなどのコラボ文具全7アイテムも販売する。

喜怒哀楽シールセット(660円)/クリアスタンプ(1,980円)/神出鬼没!? 怪盗キッドのマジカルポケット(660円)/「代弁」ふせん(660円)/事件の予感? メモパッド (770円)/トリプルフェイスメモセット（安室透・降谷零・バーボン/990円)/stappo コナンモチーフ(4,400円)

