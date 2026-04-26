都心の「タワマン」は、いまや一部の富裕層だけの話ではなく、多くの人の暮らしにじわじわと関わる存在になっています。総務省「住宅・土地統計調査（2023年）」では、住宅全体に占める共同住宅の割合は44.9％と過去最高を更新し、そのうち共同住宅に限ると「15階建以上」の高層住宅は4.6％に達しました。かつては“誰かの憧れ”として見られがちだったタワマンも、都市で暮らす人にとっては、以前よりずっと身近な住まいの一つになっているのかもしれません。

一方で、管理の負担、防災時の不安、住民同士の距離感など、便利さの裏側で生まれる悩みは、実際に住んでいる人だけの話とも言い切れません。そこで本連載では、タワマンで日常的に起こる「あるある」エピソードや、理想と現実のギャップを漫画形式で紹介します。マイナビニュース会員の体験談をもとに、都市生活のリアルをのぞきながら、自分たちの暮らしとの重なりについても感じてもらえる内容をお届けします。

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■タワマンに住み始めた友達、休日の楽しみ方まで変わってしまった

■タワマンの暮らしとは

「タワマンをめぐる問題は、特別な住環境の話というよりも、都市に暮らす人々の生活の延長線上にあるテーマとして捉えられます。

住まいが「資産」として意識されやすい状況が続いているなか、、タワマンは価値観や都市のあり方を映し出す一つの象徴とも言われています。人口構造の変化や災害リスクが指摘される昨今ですが、これからの住まいは「買う・住む」だけでなく、「どう支え合い、どう続けていくか」という視点も意識されていくのかもしれません。本連載が、それぞれの立場から「住環境との向き合い方」を考えるきっかけになればと思います。」

タワーマンションでの暮らしに関するアンケート

調査時期: 2025年3月11日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート