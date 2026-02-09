Mrs. GREEN APPLE若井滉斗、大森元貴から“無茶振り”!?「相当難しい！」「新しい楽器を0から始める感覚」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。2月2日（月）の放送では、藤澤がお休みのため大森＆若井の2人でお届け。先月配信リリースされた新曲「lulu.」のMV（ミュージックビデオ）の制作の裏側や作品への思いを語りました。――Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」は、現在放送中のテレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲です。ミセス先生こんばんは！「lulu.」のミュージックビデオ、とても素晴らしかったです！気づいたことがあるのですが、若井先生がなんとマンドリンを弾いていたことです！私は、ギターマンドリン部の部員で、マンドリン族のなかで一番大きいセロという楽器を弾いています！ 若井先生がマンドリンを持って演奏されているのが、とてもうれしかったです！ 若井先生、マンドリンを弾いてみてどうでしたか？ もっとマンドリンを弾く若井先生が見たいです！！（大阪府 13歳 女の子）大森：……とのことです！ ミュージックビデオをよく見てくださっている！若井：そうですね！ ミュージックビデオでマンドリンを弾かせていただきまして。マンドリンは、ギターと同じ弦楽器だけど、やっぱり違うね！ 感覚としては。大森：ギターと違う！若井：違う！大森：弦楽器だから弾けるだろ、みたいな感じで無茶振りされてるじゃないですか～、若井さん！若井：いや、あなたやろ！ あなたなのよ？大森：無理だったかー！若井：あなたなのよ！大森：なんか、されてるじゃない！ バンジョーだったりとか、マンドリンだったりとか、12弦ガットギターとか、いろいろね！ そこらへん、どうなのよ！若井： “どうなのよ”（笑）？大森：そこらへん、どうなの！ 弾けるもんなんだね！ すごいね！若井：いや、弾けないよ？ 弾けないというか。そもそもチューニングが違ったりするのよ！ 調弦の。大森：そうだよね！ 全然ルールが違うからね！若井：だから、ギターと同じように押さえようとしても、そもそも鳴らし方が違ったり。だから、その無茶振りに関しては相当難しいね！ もう、1から始める感覚です！ ギターがあるからできるとかじゃなくて、新しい楽器を0から始める感覚です！大森：スゴイナー！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info