「いとこがBerryz工房とBuono!で…」藤江れいながAKB48を目指したきっかけに山崎怜奈もびっくり!?

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）から16日（木）までの4日間は、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月14日（火）の放送では、4月からスタートしたTOKYO FM『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30～21:55）パーソナリティの藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんが所属していたAKB48に入ったきっかけについて語った模様をお届けします。

◆AKB48入りのきっかけはいとこの存在

れなち：藤江さんは、もともとAKB48に2007年から在籍していて、もちろん私もご活躍を拝見していましたが、どうしてAKB48を受けようと思われたのですか？

藤江：最初はモーニング娘。さんが大好きで。“ハロプロかわいいな”ってずっと見ていたタイミングで、いとこがBerryz工房でデビューして……。

れなち：え!?

藤江：それで、さらに「アイドルいいな」「楽しそうだな」って思っていたタイミングで、AKB48のオーディションを見つけて（応募しました）。

れなち：いとこさんって、どなたですか？

藤江：Berryz工房とかBuono!でも活動していた夏焼雅なんですけど。

れなち：はいはい！ 藤江さんといとこだったのですね！

藤江：そうなんですよ。年齢も1つしか変わらないので、もうお姉ちゃんみたいな感覚で。

れなち：それで、AKB48に入れるチャンスがあったから“受けてみよう！”と？

藤江：そうなんです。

れなち：藤江さんは何期生ですか？

藤江：4期生です。だから、わりかし序盤のほうで、まだ劇場公演も客席が埋まる前というか、その時代から在籍していました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM