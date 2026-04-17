「いとこがBerryz工房とBuono!で…」藤江れいながAKB48を目指したきっかけに山崎怜奈もびっくり!?

4月14日（火）の放送では、4月からスタートしたTOKYO FM『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30～21:55）パーソナリティの藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんが所属していたAKB48に入ったきっかけについて語った模様をお届けします。
◆AKB48入りのきっかけはいとこの存在
れなち：藤江さんは、もともとAKB48に2007年から在籍していて、もちろん私もご活躍を拝見していましたが、どうしてAKB48を受けようと思われたのですか？
藤江：最初はモーニング娘。さんが大好きで。“ハロプロかわいいな”ってずっと見ていたタイミングで、いとこがBerryz工房でデビューして……。
れなち：え!?
藤江：それで、さらに「アイドルいいな」「楽しそうだな」って思っていたタイミングで、AKB48のオーディションを見つけて（応募しました）。
れなち：いとこさんって、どなたですか？
藤江：Berryz工房とかBuono!でも活動していた夏焼雅なんですけど。
れなち：はいはい！ 藤江さんといとこだったのですね！
藤江：そうなんですよ。年齢も1つしか変わらないので、もうお姉ちゃんみたいな感覚で。
れなち：それで、AKB48に入れるチャンスがあったから“受けてみよう！”と？
藤江：そうなんです。
れなち：藤江さんは何期生ですか？
藤江：4期生です。だから、わりかし序盤のほうで、まだ劇場公演も客席が埋まる前というか、その時代から在籍していました。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM