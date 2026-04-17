眉村ちあき 槇原敬之との出会い「人間よりも美しい視点で世界を見ている」

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。槇原敬之さんの音楽にハマったきっかけなどについて語ってくれました。

グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」、2つ目のモーメントは「2017年 音楽は自由に楽しく」、3つ目のモーメントは「2018年 Logic Proを始めた」、4つ目のモーメントは「2018年 即興が得意なアイドル」、5つ目のモーメントは「蒼天ディライト」でした。

こっちのけんと：続いて、6つ目のモーメントは？

眉村：2年9ヵ月やらせていただいた「Roomie Roomie！」（※2022年4月～2024年12月までTOKYO FMで放送されていたラジオ番組）です！ 始めるまでは、けっこう“主語なし人間”というか、会話が成り立たない感じだったんですよ、私（笑）。

こっちのけんと：まあ、そうでしたね（笑）。正直言おうか迷ってたんですけど、今日はすごく喋れていて不思議な感覚です。

眉村：本当ですか？「Roomie Roomie！」で育ったと言っても過言じゃなくて。最初なんて、生放送で「えーん」って泣きながらやってましたから。ガチ泣き（笑）。

こっちのけんと：それもそれで、ちあきさんのよさがあってよかったですけどね。第1回を改めて聴いてみたいな。

眉村：絶対やめてほしい（笑）。

こっちのけんと：覚えてます？

眉村：オープニングの「こんばんは」から泣いてました（笑）。始まる10秒前に（「Roomie Roomie！」の前に放送している番組）「Skyrocket Company」のやしろ本部長と浜崎秘書が「頑張ってね！」って声をかけてくださったんです。優しさに触れて、泣いてスタートしました（笑）。

こっちのけんと：面白いですね（笑）。

眉村：それで、「Roomie Roomie！」を始めてから槇原敬之さんに突然ハマっちゃったんですよ。

こっちのけんと：急に？

眉村：はい。別に会ったわけでも、ゲストで来ていただいたわけでもなく、ただ曲を聴いて「すごい！」ってなって、そこから自分のなかで大ブーム。ずっと「大好き！」って言い続けてたら、なんと実際に槇原さんがゲストで出演してくださったんです。

こっちのけんと：ええ!?

眉村：お人柄にも触れて、めちゃくちゃ海みたいな人だなって思いました。特に「僕が一番欲しかったもの」が大好きで、そこから完全に沼りました。「人間界にいて大丈夫かな？」って思うくらいすごい人っていうか、意地悪な人に会ってほしくないって思ったんです。「もし意地悪されたら私が守る！」って気持ちになっちゃいました。

こっちのけんと：デビュー前のアイドルに対して思うことだなあ（笑）。それぐらいピュアな気持ちになったんだ。

眉村：そうですね。人間よりももっと美しい視点で世界を見ているから、きっと傷つくことも多いんだろうなって思ったけど、それでも曲を書き続けてるのがすごいんですよ！

こっちのけんと：たしかに！

眉村：そこから、人間じゃない視点で曲を書いてみたいなって思って、自分の曲作りにも影響が出てきました。

こっちのけんと：なるほど！

眉村：今までは「バーッ」と一気に書くタイプだったんですけど、何日も歌詞を読み返して「これで本当にいいのかな」と思うようになりました。

こっちのけんと：あの眉村ちあきさんに、ルールが1個増えた瞬間ですね。

眉村：そうなんです。「この曲は絶対にマッキーみたいな心で書きたい」って思って、丁寧に向き合うようになりました。

こっちのけんと：めちゃくちゃいい話ですね。僕もアーティストさんの楽曲作りの姿勢を聞くと、自分もまだまだだなと思うし、その人になりきって曲を作りたいって気持ちになります。

眉村：わかります！

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT