Mrs. GREEN APPLE大森元貴「我々の課題だなと思うから」地方ファンの声に真摯に向き合う「真剣にもっとこう、どうしようかなっていうのと…」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、18日（土）より開催されるスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」について寄せられたメッセージを紹介しました。――Mrs. GREEN APPLEは、4月18日（土）の東京・国立競技場（MUFGスタジアム）を皮切りにスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」を開催します。本ツアーは、4月・5月・7月の3カ月にわたり、東京と大阪の2大スタジアムを巡る大規模なもの。なかでも国立競技場での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドとしては史上初という歴史的な快挙となります。全6公演のうち、5月の大阪・ヤンマースタジアム長居公演と7月の国立競技場公演はファンクラブ会員限定として開催されます。4月のゼンジンに当選し、ありがたいことにライブに参戦します！ 地方に住んでいるので、現実的に番組観覧やイベント事に気軽に応募することはできませんが、いつも応募したい気持ちでいっぱいです。当たり前ではなく、このライブも応募できる環境にも感謝し、これからもミセス先生の活動をずっと応援してます！！（熊本県 18歳 女の子）藤澤：熊本から4月のライブに参戦してくれる！若井：熊本から！ 嬉しいわ！藤澤：ありがとうの気持ちがめちゃくちゃこもっているね！若井：はい！大森：……（真剣に書き込みを見ている）藤澤：……大森さんがすごく真剣に書き込みを読んでいる……（笑）。大森：「現実的に番組観覧やイベントごとに気軽に応募することはできませんが」って、地方に住んでるからっていうのは、ここはやっぱり我々の課題だなと思うから。真剣にもっとこう、どうしようかなっていうのと……。でも嬉しいねえ、ライブ当選したんだね！藤澤：ね！ 気を付けて来てほしいですね！若井：ね！ 楽しもうぜ、マジで一緒に！藤澤：ありがとう！若井：待ってるぜ！ マジで！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info