移動の常識が今、大きく変わろうとしています。ペダルをこがずにスイスイと進む「フル電動自転車」の新たな形、特定小型原付evucoが、大阪オートメッセに登場。16歳以上なら免許不要で乗れる手軽さに加え、会場限定の衝撃価格で手に入れるチャンスが到来します。この革新的な乗り心地と、頑丈かつスタイリッシュなデザインを、ぜひあなたの目で確かめてみませんか？

免許不要でスイスイ！未来の移動「特定小型原付evuco」とは

近年、私たちの移動をよりスマートに、そして快適にする新しいモビリティが次々と登場しています。特に注目を集めているのが、手軽に乗れる電動モビリティの進化です。そんな中、FreeMileが開発した「特定小型原付evuco（イブコ） 」は、まさに未来の乗り物のような存在です。

一見すると電動アシスト自転車のようですが、その実態は「特定小型原動機付自転車」、通称「特定小型原付」という新しいカテゴリーのモビリティ。これは、16歳以上であれば免許不要で乗ることができ、ヘルメット着用も努力義務となるため、自転車感覚で手軽に移動できるのが最大の魅力です。

evucoのコンセプトは「大人が自然に乗れる一台」。名前に込められた想いも素敵で、ev＝電動、u＝あなたに寄り添う、co＝コンパクトな相棒という意味が込められているそうです。米国の市場で6万台もの稼働実績があることからも、その信頼性と実用性の高さが伺えます。まさに、私たちの日常に寄り添う、新しい相棒になってくれることでしょう。

日常が劇的に変わる！evucoの革新的デザインと機能

evucoがただの移動手段に留まらない理由は、その細部にまでこだわった機能性とデザインにあります。

1. 汚れない・手間いらず！スタイリッシュな「チェーンレス」構造

まず目を引くのは、その洗練されたデザイン。街中で乗っていても様になる、シンプルでモダンな外観は、大人の日常にすんなり溶け込みます。

私が特に注目したのはチェーンレス構造です。自転車のチェーンは、油汚れやメンテナンスの手間が気になりますよね。evucoはチェーンがないため、服装を気にせずスマートに乗ることができ、日常のメンテナンスからも解放されるのは嬉しいポイントです。

2. 雨も衝撃もへっちゃら！IP65防水と驚異の堅牢性

電動モビリティで気になるのが、屋外での保管や雨天時の使用。evucoはIP65という高い防水性能を誇ります。これは、粉塵の侵入を完全に防ぎ、あらゆる方向からの噴流水にも耐えられるレベル。つまり、突然の雨はもちろん、屋外での駐輪も安心してできるというわけです。

そして、その堅牢さには正直驚きました。なんと「駐輪場でのドミノ倒しにも耐える頑丈さ」に加え、「ハンマーで叩いても壊れないほどのタフさ」を備えているとのこと。通勤・通学や日常の足として使う上で、この安心感は計り知れません。

3. 持ち運び自由自在！「CARRY!!」で広がる移動の選択肢

今回のオートメッセでは、近日発売予定の折りたたみパーツも初お披露目されるそうです。このパーツを使えば、evucoをキャリーケースのようにコンパクトに収納し、持ち運ぶことが可能に！電車やバスに持ち込んだり、車のトランクに積んで旅先で使うなど、移動の選択肢が格段に広がります。まさに、あなたの「コンパクトな相棒」というコンセプトを体現する機能と言えるでしょう。

製品詳細：evucoの基本スペック

evucoが気になっているあなたのために、基本的なスペックをまとめました。

FreeMile evuco（イブコ）特定小型原動機付自転車（性能等確認番号：JATA-0141）20km/h25km（バッテリー1本あたり）約20.5kg（バッテリー含）

大阪オートメッセ限定！まさかの5万円引き＆試乗体験のビッグチャンス

さて、最も気になるのが価格ではないでしょうか？

evucoの通常価格は16.8万円。これでも十分魅力的なのですが、今回の大阪オートメッセでは、来場者限定の特別企画として、なんと11.8万円で手に入れることができます！ 5万円もお得になるこのチャンスは、まさに見逃し厳禁。新しい移動手段を検討していた方には、最高のコストパフォーマンスと言えるでしょう。

会場では、インテックス大阪6号館Bホールの「小型スマートモビリティ体験エリア」にあるJEMPA（一般社団法人日本電動モビリティ推進協会）ブース内で、evucoを実際に見て、触って、そして試乗体験することができます。

写真や動画で見るだけではわからない、実際の乗り心地や操作感を体感できる貴重な機会です。この機会にぜひ、新しいモビリティのある生活を具体的にイメージしてみてください。

第29回大阪オートメッセ2026 イベント概要

FreeMileが描く、安心・安全なモビリティの未来

2026年2月13日(金)～2月15日(日)インテックス大阪6号館Bホール「小型スマートモビリティ体験エリア」JEMPAブース内

evucoを開発したFreeMileは、「乗る人には安全を、乗らない人には安心を」というミッションを掲げています。これは単に便利な乗り物を提供するだけでなく、利用者が安心して使えること、そして周囲の人々にも不安を与えないような、社会全体に寄り添うモビリティのあり方を追求している証拠です。

電動モビリティが普及する中で、安全性や社会との調和は非常に重要なテーマ。FreeMileは、日本電動モビリティ推進協会（JEMPA）の理事企業としても活動しており、業界全体の発展と安全な社会の実現に貢献しようとする姿勢が伺えます。その哲学がevucoの堅牢性やデザイン、そして「大人が自然に乗れる一台」というコンセプトにも表れているのだと、私は感じました。

あなたもevucoで新しい移動体験を始めませんか？

日々の通勤・通学、ちょっとしたお買い物、観光地での移動など、evucoは私たちのライフスタイルをより豊かに、より便利にしてくれる可能性を秘めています。

この革新的な特定小型原付evucoを、ぜひ大阪オートメッセで体験してみてください。実際に乗ってみることで、その魅力がきっと伝わるはずです。そして、この特別な機会に、未来の移動をあなたのものにしてみてはいかがでしょうか。

FreeMileの製品についてもっと知りたい方は、以下の情報も参考にしてください。

FreeMile株式会社 企業概要

FreeMile株式会社東京都渋谷区東2-15-5 エスキナビル6階2014年7月三本 茜一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA)理事企業

