福袋と聞くと、場合によってはちょっと身構えてしまう人もいるだろう。「どうせ在庫処分でしょ?」「本当にお得なの?」といった疑念が、焼肉の煙のようにモクモクと立ちのぼるのが福袋という存在だ。

……が、牛角が2月9日「肉の日」に合わせて投入してきた「肉の日福袋」はちょっと様子が違う。6,000円分相当の割引券に、実用度高めのオリジナルグッズ付き。それでいて価格は5,500円。数字だけ見ればすでに得している気がするが、果たして中身は本当に"アリ"なのか。気になる福袋の中身をチェックしてみた!

本当にお得? ちゃんと使える? 「肉の日福袋」の中身をチェック!

牛角では1月29日より、2月9日の「肉の日」を記念した「肉の日福袋」を店舗限定で販売している。

内容は6,000円分相当の割引券(1,000円×6枚)に加え、オリジナルの「牛角トング」と「キャンバストートバッグ」をセットにしたものだ。販売価格は5,500円で、なくなり次第終了ということらしい。

割引券は2,000円の会計ごとに1枚使用可能。福袋を購入した店舗でのみ利用できる設定となっている。まあ、これだけでも元は取れたようなものだが、そのぶん牛角に通う必要がある。つまり、得をするには肉を食えという、非常にわかりやすいメッセージでもある。 それは一向に構わないが、それでもやはりそのほかのオリジナルグッズのクオリティは気になるし、どうせ福袋を買うならしっかり幸福な気分になりたい。ってことで、さっそく中身を見てみよう!

(1)「割引券6,000円相当」(1,000円×6枚)

繰り返しになるけど、やはり主役はこれ。間違いなくこれ。福袋は5,500円なのに、割引券は6,000円分。すでにこの時点で計算が合っていない(良い意味で)。だが、ここで注目したいのは「どう使えるか」ってことだ。

わかりやすい例が食べ放題のコースだろう。たとえば「50品コース」(3,058円)なら割引券を1枚使用することで2,058円になる。うん、お得感がある気がする。

熟成王様カルビや秘伝のタレ漬けハラミも食べられる「牛角コース」(4,158円)なら割引券が2枚使えるので、2,158円で堪能できる。……あれ? さっきの50品コースとほぼ同じ値段じゃない? ええやん。

割引券6,000円相当(1,000円×6枚) 利用条件

さらに上位の「黒毛和牛コース」(6,578円)であれば割引券を3枚使用できるので、3,578円まで下がる計算になる。3,000円の大台には乗ったが、牛タン塩や黒毛和牛カルビをこの価格で食べ放題と考えると……客観的に考えて、かなり強い。

あとは最近登場したばかりの平日限定「焼肉酒場セット」も破壊力が高そうだ。お酒飲み放題＋焼肉盛り＋ホルモン盛り＋枝豆食べ放題で2,178円のところ、割引券1枚で1178円……! これはスゴくいい! マジで最強じゃないか?

割引券が使い切れるか心配? いやいや、むしろ6枚じゃ足りない可能性すらある。飲み仲間と一緒に「肉の日福袋」を買って、仕事帰りにみんなで飲みに行く。うん、これは間違いなくアリだ。

(2)「牛角トング」

牛角トング

続いてはオリジナルグッズ枠の「牛角トング」。これは完全にファン心を鷲づかみにするやつだ。トングだけに。

店舗で実際に使われているトングと同タイプで、アプリ会員がポイントを貯めて交換できる"知る人ぞ知るアイテム"でもあるのだが、今回は初めて福袋入りを果たしたってワケだ。

作りはしっかりしており、自宅での焼肉パーティーはもちろん、キャンプやBBQでも一軍ギアとして即戦力になること請け合い。しかも「牛角ロゴ」入りなので、キャンプ仲間から「えっ、牛角のトング!?」「そんなのどこで買えるの?」と興味を持ってもらい、会話のツカミとなる可能性も高い。トングだけに。

ファン向けではあるが、意外とこういうアイテムこそ長く使われたりもするし、ヘタったりすることもないので、10年後、20年後に「そういえばこのトング……ああ、あの肉の日か……」と、今日という日を懐かしむキッカケにもなってくれそうだ。

(3)「オリジナルキャンバストートバッグ」

オリジナルキャンバストートバッグ

ラストはオリジナルキャンバストートバッグ。福袋あるあるの"使わないバッグ"かと思いきや、これが想像以上に優秀そうな気配。無地ベースの匿名性が高いデザインで、普段使いもしやすそうなのだ。

エコバッグとしても使えるし、ちょっとした外出やサブバッグにも便利。生地は厚めで、見るからにタフ。タグにはワンポイントで牛のロゴが入り、そのお腹の下にはさりげなく「Gyu-Kaku」の文字が。よ〜く見れば、ワンチャン「King Gnu」の文字に見えないことも……いや、ないか。

でも、主張しすぎないのが逆にいいし、こちらも周囲にバレたとき、やはり「えっ、牛角のトートバッグ!?」「そんなのどこで買えるの?」ともてはやされるに違いない。

誰が最初に気づくのか、いつ気づいてもらえるのか。友人との会食やスーパーのレジ前で、ちょっとしたワクワクを抱えながら日常を生きる。それもまた一興である。

結論を言えば、この「肉の日福袋」はなかなか堅実だ。割引券だけで元が取れ、グッズはちゃんと使える。派手さよりも、実用性重視。福袋にありがちな「当たり外れ」を感じさせないのも好印象である。

どうせ牛角に行く予定があるなら、買わない理由はあまり見当たらない。販売店舗は福袋専用ページで確認を。

福袋の割引券を利用し、胃袋を満たす。いいと思います!