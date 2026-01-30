理性は言う。「今日はほどほどにしておけ」と。だが牛角は言う。「カルビは290円、生ビールは190円だ」と。

2月9日「肉の日」を記念し、牛角が放つ恒例イベント「肉の日祭り」が今年もスタートした。日頃の常識では考えられない破格の価格設定に、財布のヒモと自制心がゆるむのは確実。割引対象メニューはなんと20品以上、しかも何皿・何杯でもOKという太っ腹っぷりだ。当然、「ほどほど」で済むはずがない。

……ということで、理性をぶっちぎって気になるメニューを爆食してみたぞ〜!

通常11品6,864円のメニューを爆食! 割引の結果、合計額は……

牛角は2026年1月29日から2月12日までの期間限定で「年に一度の肉の日祭り」を開催中。2月9日の「肉の日」にちなんだ本企画では、創業期から愛されてきた定番メニューを中心に、20品以上が特別価格で提供されている。

ジューシーカルビが290円(税込319円)、生ビール(中ジョッキ)が190円(税込209円)という衝撃プライスもさることながら、その他メニューも幅広く充実。こんなド派手なフェス、誰がスルーできようか。むしろ参戦しないほうがおかしいっしょ!

ってなワケで、腹回りに残る正月太りの名残からは一度目を背け、気になるメニューを片っ端から注文してみた!

(1)「生ビール」

通常価格580円(税込638円)→190円(税込209円)

(2)「ハイボール」

通常価格530円(税込583円)→190円(税込209円)

まずは生ビールとハイボールで乾杯。生ビールはなんと、衝撃の67%オフ! まさかの半額以下かよ! ああ〜、ウマい! 安いからか、余計にウマい! 五臓六腑に沁み渡る〜!

(3)「熟成王様カルビ」

通常価格750円(税込825円)→490円(税込539円)

焼肉で絶対に外せないのが「熟成王様カルビ」。まさかの35%オフである。文字通り出血大サービスであり、利益は二の次のサービスメニューに違いない。

めちゃくちゃ肉厚なので、焼きながら4分の1程度にハサミでカット。いい感じに火が通ったら……いただきます!

ウッッッマァァァ〜〜〜!!!!!! ヤッッッバ……ハンパじゃない！ 肉厚だけど肉質はものすごく柔らかくてジューシー。肉にタレが染み込んでいるのもあって、脂の甘みとともに旨味がどんどん溢れ出てくる。

使用している肉は「ブリスケットスカート」と呼ばれる希少部位らしいが、それにしてはボリュームもハンパじゃないし、マジでお得感がエグい……!

(4)「牛角ハラミ」

通常価格680円(税込748円)→490円(税込539円)

続いて「牛角ハラミ」。焼肉の売れ筋ランキングで3位に入る人気メニューだという。こちらも実際に食べてみると……

赤身肉の旨味が凝縮されていて、噛めば噛むほどウマいッ!!!! 肉は厚みがあって肉々しく、それでいて程よく脂も乗っていてジューシーさもある。「肉をがっついている」という充実感におぼれそうだ。ちなみに、「ハラミ」という部位を最初に広めたのは牛角という説もあるらしい。諸説はあるだろうが、それも納得のクオリティである。

(5)「ジューシーカルビ」

通常価格500円(税込550円)→290円(税込319円)

出ました、王道の「ジューシーカルビ」! そりゃあ「熟成王様カルビ」のほうが価格も高いし、いい部位なのかもしれないけど、まさかの40%オフで一皿319円よ? 食べなきゃ損でしょ!

相変わらず味も間違いなし! 牛角の特製タレと一番よく合うんじゃないかってくらい好相性だ。ビールもハイボールも湯水のごとく消えていく。人気カルビランキングでは2位の人気商品だそうだが、この美味しさで一皿550円はかなりお得。それが今なら319円で食べられるっていうんだから超〜お得!

(6)「ねぎ塩豚カルビ」

通常価格580円(税込638円)→390円(税込429円)

そろそろ牛肉以外のお肉も食べたいよね。っていうことで「ねぎ塩豚カルビ」を注文。別添の「ねぎ塩」にテンションも高まる。

焼き上がった豚カルビでねぎ塩をクルッと巻いて食べてみると……激・ウ・マッッッ!!!! 豚肉の淡白な旨味と脂のコクが再び食欲を刺激し、ねぎ塩の爽やかな風味が口のなかをさっぱりとリフレッシュしてくれる。完璧なペアリングだ。うめぇ……!

(7)「ぼんちり」(塩ダレ or 味噌ダレ)

通常価格480円(税込528円)→290円(税込319円)

さらに鶏肉から「ぼんちり」(味噌ダレ)を選択。散々迷った挙句、味付けは味噌ダレにしてみたのだが……

これが大正解! ぼんちりはジューシーでぷりっとした食感もたまらないが、味噌ダレの甘じょっぱさがめちゃくちゃクセになる! 思ったより脂っぽくもなく、むしろコラーゲンが豊富らしいので、さほど罪悪感も感じずに美味しく食べられる。はい、リピート確定。

(8)「カルビ専用ごはん」(中)

通常価格430円(税込473円)→290円(税込319円)

焼肉といえばビールが最高……なんだけど、ライスも外せないよね。ということで「カルビ専用ごはん」をオーダー。韓国のりと小ネギが贅沢に乗っている。しかもこれ、もともと「熟成王様カルビ」専用のライスとして開発されたらしい。

ということで、「熟成王様カルビ」と一緒に食べてみたところ……

合いすぎ! うおぉぉぉ、超うめぇぇぇえええッ!!!! カルビの脂や旨味エキスが韓国のりやご飯に乗り移り、そこはかとなく美しいハーモニーを奏でている。ご飯＆焼肉という黄金コンビの最上級。幸せすぎる!

(9)「梅しそ冷麺」(レギュラー)

通常価格800円(税込880円)→490円(税込539円)

この日は締めの一品として「梅しそ冷麺」をチョイス。これは正直、初めて食べるんだけど……

……えっ、待って。一番好きかも……。めッッッちゃウマい! なんじゃこりゃ! すっきりした梅の酸味、爽やかな大葉の風味、そして出汁の効いた冷製スープ、弾力のある麺……全部が完璧なバランス! マジでハンパじゃなく梅……いや、うめぇぞ。

(10)「蜜おさつバター」

通常価格480円(税込528円)→290円(税込319円)

デザートには「蜜おさつバター」をセレクト。牛角アイスもいいけど、せっかく七輪があるんだし、有効活用したくなっちゃうよね〜。で、味のほうはと言うと……

さつまいもの甘みとバターのまろやかなコクと塩味が最高にマッチ。ホックホク＆ジュワジュワで本当に美味しい! ほんのり香る黒糖の香り＆甘みもさつまいもの旨味をよ〜く引き立てている。

(11)「牛角キムチ」

通常価格430円(税込473円)→290円(税込319円)

実は終始、箸休め役にキムチをつまんでいたことも報告しておこう。「牛角キムチ」は昔から市販されており、そのクオリティに疑いの余地などないのだが、改めて食べてみると酸味抑えめ＆旨味強めでめっちゃウマい!

焼肉との相性も完璧で、特に「ねぎ塩豚カルビ」と合わせた「なんちゃってサムギョプサル」は文句なしに絶品だった。やっぱ豚とキムチのコンビネーションは別格だわ!

以上、計11品でお値段4,059円。もし割引がなかった場合の合計額は、なんと6,864円! つまり、40%もお得に食べられた計算になる。ハンパじゃないお得感……。以上、決して損するはずのない奇跡のお祭り、ぜひ体感してみて!