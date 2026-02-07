アメリカ生まれ・沖縄育ちのアイスブランド「ブルーシール」公式のつぶやきに、注目が集まっています。何やら「ウベ」なるものを世界に発信したいのだとか。さて、「ウベ」とは何でしょう?

あの…

「ウベ」を全世界に知ってもらいたいので

優しい方は「いいね」と「リポスト」を

お願いします🥺

(@BlueSealokinawaより引用)

こちらは、ブルーシールの「ウベ」フレーバーアイスです。すっごい紫ですね。

筆者も「ウベ」は初見なのですが、色からしてブルーベリーか葡萄の類ですかね? それとも、沖縄だけに紫芋とか……。SNSでも「ウベってまずなんだろう?」「山口県宇部市のウベ?」「芋ですか?果物ですか? どんな味なんだろ〜」と?マークがズラーっと並び、その正体に興味津々。

さて、「ウベ」の正体はというと……

実は、ウベとはフィリピン語でだいじょ(紅山芋)のことなのだとか。紅芋よりも粘りがあって、鮮やかな紫色とまろやかな風味が特徴的な味わいだそうです。フィリピンの山芋なんですね。

実際に食べたことがある人からは、「これ! これほんと美味しいです!ガチでデリーシャスです!」「ウベ美味しいよね〜 最初は色見てなんだこれって思うけど(笑」「ウベフレーバーと、泡盛とを一緒に味わうと、絶妙なマリアージュ」「ブルーシールのアイスの中で一番大好きなのが ウベ!!必ず食べます!」と大絶賛! そんなに美味しいなら、やっぱり世界中の人たちに届けなくては! 今すぐ「いいね」&「リポスト」を!!

ちなみに、ブルーシール オンラインショップからお取り寄せもできますので、気になる方は、ぜひお試しください!