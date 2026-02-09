2月に入り、寒さは一瞬和らいだように感じられたものの、日本各地がまた厳しい寒気に襲われています。体調管理などにも気を使う毎日ですが、ここはしっかりと栄養をとって乗り切っていきたいもの。身近にあるコンビニの店頭にも、様々な新商品が到着していますよ。

2026年2月の新商品5選まとめ(2月10日〜2月16日)

ファミリーマート2026年2月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。ボリューム感のあるハンバーグ弁当、チキンとほうれん草のドリア、「寿々㐂家」監修の家系ラーメン、「鎌倉パスタ」監修の明太カルボナーラ、「にゃんともおいしい」シリーズ初のショコラテリーヌなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「鉄板焼のでっかいハンバーグ弁当」(753円)

価格 : 753円

発売地域：東北、関東、東海、関西、中国・四国、九州、沖縄

ビッグサイズのハンバーグが味わえるお弁当。ボリューム感のあるハンバーグに、ビーフのコクや旨みを感じられるデミグラスソースと2種のチーズを組み合わせたチーズソースをトッピングした風味の良いアイテムです。

「チキンとほうれん草のドリア」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ドリアで定番人気のホワイトソースを使用したチキンとほうれん草のドリアです。

「寿々㐂家監修 家系ラーメン」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

横浜・上星川の家系ラーメン「寿々㐂家」監修のラーメン。弾力のあるやや平たい麺に、豚がら・鶏がらをベースに醤油を加えたスープを合わせ、具材としてチャーシュー・ほうれん草・白髪ねぎをトッピングしました。別添で焼のり付きです。

「鎌倉パスタ監修 生パスタ明太カルボナーラ」(550円)

価格 : 550円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

生麺専門店「鎌倉パスタ」監修商品。平打ちの生パスタを使用し、クリーミーなカルボナーラソースにピリ辛の明太子ソースを合わせました。卵黄ソース、青ねぎ、ペッパー等をトッピングし、別添きざみ海苔付きです。

なお、「鎌倉パスタ」監修商品としてはほかに、「鎌倉パスタ監修 生パスタチーズボロネーゼ」(578円)も用意しています。

「【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】にゃんともおいしい くろねこテリーヌショコラ」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

"2月22日はねこの日"【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品。「にゃんともおいしい」シリーズ初の濃厚なショコラテリーヌ。猫専門イラストレーターCoony(クーニー)さんによる、くろねこが描かれたパッケージデザインで、全4種類です。

［数量限定］

なお【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】対象商品は、ほかにも多数用意しています。

まとめ

2月10日発売の新商品は、ボリューム感のあるハンバーグが味わえる「鉄板焼のでっかいハンバーグ弁当」、家系ラーメンの名店監修の「寿々㐂家監修 家系ラーメン」、生パスタ専門店監修の平打ちの生パスタ使用の「鎌倉パスタ監修 生パスタ明太カルボナーラ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また、定番人気のホワイトソース使用の「チキンとほうれん草のドリア」や、"2月22日はねこの日"にちなんだ「【ファミリ～にゃ～ト大作戦！】にゃんともおいしい くろねこテリーヌショコラ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用