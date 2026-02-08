NHKのコント番組『LIFE！』チームが制作する夜ドラ『事件は、その周りで起きている』のシリーズ3が、NHK総合で3月9日～12日(各日22:45～23:00 ※全4話)に放送される。シリーズ1から出演する小芝風花、笠松将、倉科カナにインタビューし、現場でのエピソードやシリーズ3の見どころなどを聞いた。

2022年8月にスタートした同シリーズは、地方警察署「新月署」を舞台に、事件の“周り”で起きるトラブルに焦点を当てたシチュエーションコメディ。負けず嫌いで何事も自分の力で成し遂げたい主人公・真野一花(小芝風花)と合理主義者のバディ・宇田川和人(笠松将)の掛け合いに加え、元科捜研のエース・向田舞(倉科カナ)や恋する交通課警官・徳大寺玲央(蛙亭・中野周平)、年上の部下に頭が上がらない警部・谷崎誠(北村有起哉)など、個性豊かなキャラクターが巻き起こす騒動が見どころで、シリーズ3は特別ゲストとして向井理も出演する。

――共演を重ねてきて、意外だなと感じた一面などありましたら教えてください。

倉科:笠松くんがクールなイメージでしたが、全然違いました。すごく甘いものが好きで、甘いもの巡りをしていたり。私たちが頑張って撮影しているときにアイスクリームを食べていたことも。

笠松:いいでしょ別に!

倉科:スタジオにアイスクリームを食べながら来た思い出がすごくあって、こんなクールに見えて意外だなと思いました。

小芝:お酒も飲めないんですって。それも意外で。

笠松:ちょっとは飲むよ!

倉科:みんなでご飯に行ったときもすごいシャイじゃない!?

小芝:シャイ!

倉科:あまりしゃべらなかったよね!

笠松:(2人が)強いのよ! 僕も北村有起哉さんや中野さんとだったらしゃべりますよ。

小芝:でも、「全然誘ってくれない」とか言うんです。「俺はやっぱりこうなんだ」みたいな、急に卑屈モードに入ったり(笑)

倉科:意外と、面倒くさい彼女みたいな感じだよね(笑)

小芝:そうそう!

笠松:かまってちゃんだからね。

――笠松さんもお二人に言いたいことがあればお願いします。

小芝:全然反撃してください!

倉科:攻めているつもりもなかったけど(笑)

笠松:長きにわたり共演を繰り返してきたお2人だからこその、今行くぞっていうときのスイッチの入れ方、結束力が強くて、真野さんと向田さんの2人のシーンは、ほかのシーンとは全然違う雰囲気に。もちろんいい緊張感がありますが、砕けた関係性だからできる一歩攻めたお芝居とかチャレンジングなことがあって、モニターで見ていてめちゃくちゃ面白いです。