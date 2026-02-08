有吉「1人目の子がベビーカーに乗ってくれません」最近の“子育て”の悩みを吐露「股関節と腰がパンクしかけています」

◆有吉「“いい人生だな”と思う」
この日、番組内で第2子の誕生を発表した有吉。「まさか、51歳で2人の子育てをするとは思いませんでした」と思わず本音がこぼれます。とはいえ、「20年ぐらいは子育てをすることになりますけれども……自分では“いい人生だな”と思いますけどね」と語ります。
また最近は、妻が不在のなか子どもの面倒を見ているそうですが、子育てによる体への負担はかなり大きいようで、「1人目の子どもが一切ベビーカーに乗ってくれません（笑）。なので、ベビーカーを片手で押しながら片手で抱っこをする状況がずっと続いております。既に股関節と腰がパンクしかけています（笑）」と悩みを吐露。
最後に、芸人をはじめ関係者に向けて「これからもちょっと子育てが大変ですので、すみませんが皆さん、私に対して非常に気を遣っていただきたいと思います（笑）」と呼びかけていました。
