乃木坂46井上和「もう涙腺崩壊なんですよね」大好きな「ソードアート・オンライン」シリーズのオープニングテーマとは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月4日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。和先生が大好きなアニメ「ソードアート・オンライン」シリーズの話題で盛り上がりました。

◆再び「SAO」愛が爆発！

先月の授業のなかで、私が大好きなアニメ「ソードアート・オンライン」（以下：SAO）について「私と語り合いたい！」というメッセージを送ってくれた生徒さんに電話をつなぎ、熱く語り合ったんですけど、それを受けてなのか、全国のSAOファンの生徒の皆さんから、たくさんメッセージが届いておりまして、本当に皆さんありがとうございます！ うれしい!! そのなかで、このお話がしたいなと思いまして、まずはメッセージをご紹介させていただきます。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕が好きな『SAO』をにゃん先生も大好きと聞いて、“これはぜひお話したい！”と思いました。僕は戸松遥先生の『courage』が好きで、キャリバー編とマザーズ･ロザリオ編でオープニングの映像が違っていて、見比べながら観るのが楽しかった思い出があります。にゃん先生が好きな『SAO』のオープニングテーマは何ですか？エンディングテーマまで手を出すと大変そうなので、今回はオープニング限定で聞いてみたいです！」（愛知県 22歳）

井上：戸松遥さんの『courage』好きです！ キャリバー編は“全員集合”な感じがしてすごく好きなんですよ。もちろん、「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」（以下：オーディナル・スケール）も“みんなで戦ってるぜ！”っていう感じがあって、そういうのもいいじゃないですか！ ヒロアカ（僕のヒーローアカデミア）の映画もそうじゃないですか。それぞれの個性がぶつかり合って、交わることがなかったキャラクターたちが、交わりながら戦っていく。あれがいいじゃないですか！

そういう感じで、オーディナル・スケールもそうだし、キャリバー編も、アインクラッドのメインのメンバーもいつつ、シノンちゃんも加わったりして……。あと、最後のシーンですよね！ キャリバー編の最後のシノン、かわいすぎません!? 「この剣を抜くたびに 心のなかで、私のこと思い出してね」って。しかも、それを沢城（みゆき）さんボイスで聞けるんですよ!? 素晴らしすぎる！

そこからのマザーズ・ロザリオ編。たしかに、オープニングの映像が変わったのは私も大好き!! 雰囲気がガラッと変わるんですよね。しかも、マザーズ・ロザリオ編なんて全人類観たほうがいいです！ もう「泣かずにいられる人間はいるのだろうか」っていうくらい素敵なんです……もう思い出しただけで泣きそうです（笑）。

◆「私の“好き”がすべて詰まっている」

井上：さすがに、そろそろ選ばなきゃいけないんですけど……“やっぱりこれかな？”っていうのは1曲あります。1曲どころではなくいっぱいあるんですけど、頑張って選んで、この曲にさせていただきました！ 一番最後の「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」のオープニング主題歌です。

曲としても大好きで、カラオケで何度も歌ったし、オープニング映像もすごくおしゃれなんですよ。抽象的な表現になっているというか。しかも、アリシゼーション編だからこその“問われる魂の色”みたいな。すべてがエモいし、楽曲もいいし、ReoNaさんが歌うことによる雰囲気の良さがあって、私の“好き”がすべて詰まっている楽曲です！ ということで、せっかくなので流させてください！

――「ANIMA」（ReoNa）をオンエア♪

井上：お届けしているのはReoNaさんの「ANIMA」です。改めて聴いても、今聴くから違うものを感じてしまうってのがあって。この曲が（オープニングテーマに）決まったときに聴いたのと、1話目のオープニングで流れているのを聴いたときと、シリーズがすべて終わって……アリシゼーション編って、一応「SAO」シリーズの一番最後なんですよ、約8年の物語の終止符ですよ。そのすべてを見終わった後で聴く「ANIMA」って、もう涙腺崩壊なんですよね。

だから、最初に聴いたときにも素敵な部分を感じたけど、シリーズを通して（この曲を）聴き続けると、よりエモい曲になるんだって……どうしよう、もううれしすぎる！ この曲にのせて話せるのが本当にうれしいです！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info