BCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスの成瀬善久が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。「インパクトがあった選手」を明かした。

唐川侑己の投球に衝撃

「インパクトがあった選手」を聞かれ、成瀬は「1年目のオープン戦、千葉マリンで投げた唐川です」と、ロッテ時代の後輩である唐川侑己の名前を挙げ、「僕はベンチにいて、(唐川は)新人のときのオープン戦。対横浜戦でデビューしたんですよ。すごかったです。衝撃でした」と回想。かみじょうたけしも「オープン戦って言ったらまだ高校生ですよね?」と驚いた表情を浮かべる。

続けて、成瀬は「その時のバッターが仁志(敏久)さんだったんですけど。仁志さんが空振り三振した球がスライダー。まっすぐもオープン戦で145〜146キロくらい出てて、そのスライダーが真横に曲がったんですよ」と当時を振り返った。

さらに、「そのあとの(公式戦)デビュー戦がソフトバンク戦なんですけど、そのときもスライダーが真横なんですよ。それをオープン戦で、しかも高卒の子で、横にスライダーが曲がる子ってあんまり見たことない。大体プロ野球選手ってちょっと斜めじゃないですか。カットなのかスライダーなのか分からないくらい、吹き上がってるスライダー」と解説。

そして、「それを見て、すげえやつ来たわっていう認識ですよね」と大絶賛しつつ、「ギリギリで曲がるので、バッターも打ちにくいですし、1年目が一番、球が速かったんですよ」と振り返っていた。