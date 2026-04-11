オリックス vs 楽天の試合開始前情報

  • 対戦カード：オリックス vs 楽天
  • 開催球場：楽天モバイル 最強パーク宮城
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス1勝-楽天4勝（3/29 オリックス4-5楽天 (楽天)、3/28 オリックス0-6楽天 (楽天)、3/27 オリックス10-0楽天 (オリックス)、10/5 楽天2-1オリックス (楽天)、9/29 オリックス0-4楽天 (楽天)）
  • オリックススタメン：1(三)宗　佑磨、2(一)廣岡　大志、3(左)西川　龍馬、4(二)太田　椋、5(指)Ｂ・シーモア、6(右)中川　圭太、7(遊)紅林　弘太郎、8(中)杉澤　龍、9(捕)若月　健矢、10(投)九里　亜蓮
  • 楽天スタメン：1(右)小郷　裕哉、2(二)小深田　大翔、3(中)辰己　涼介、4(三)黒川　史陽、5(遊)村林　一輝、6(一)鈴木　大地、7(指)YG安田、8(左)中島　大輔、9(捕)太田　光、10(投)早川　隆久

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4