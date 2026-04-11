ソフトバンク vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs 日本ハム
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク1勝-日本ハム4勝（3/29 ソフトバンク4-8日本ハム (日本ハム)、3/28 ソフトバンク4-6日本ハム (日本ハム)、3/27 ソフトバンク5-6日本ハム (日本ハム)、10/20 ソフトバンク1-2日本ハム (日本ハム)、10/19 ソフトバンク7-1日本ハム (ソフトバンク)）
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(遊)今宮　健太、7(中)周東　佑京、8(捕)海野　隆司、9(二)牧原　大成、10(投)上沢　直之
  • 日本ハムスタメン：1(中)矢澤　宏太、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(左)西川　遥輝、7(捕)田宮　裕涼、8(二)奈良間　大己、9(遊)水野　達稀、10(投)伊藤　大海

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4