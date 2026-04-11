ソフトバンク vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs 日本ハム
- 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
- 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク1勝-日本ハム4勝（3/29 ソフトバンク4-8日本ハム (日本ハム)、3/28 ソフトバンク4-6日本ハム (日本ハム)、3/27 ソフトバンク5-6日本ハム (日本ハム)、10/20 ソフトバンク1-2日本ハム (日本ハム)、10/19 ソフトバンク7-1日本ハム (ソフトバンク)）
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(遊)今宮 健太、7(中)周東 佑京、8(捕)海野 隆司、9(二)牧原 大成、10(投)上沢 直之
- 日本ハムスタメン：1(中)矢澤 宏太、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(左)西川 遥輝、7(捕)田宮 裕涼、8(二)奈良間 大己、9(遊)水野 達稀、10(投)伊藤 大海
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4