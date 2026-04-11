広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：横浜スタジアム
- 過去の対戦成績：過去5試合: 広島3勝-ＤｅＮＡ2勝（9/28 広島10-2ＤｅＮＡ (広島)、9/21 ＤｅＮＡ2-7広島 (広島)、9/3 広島1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/2 広島8-5ＤｅＮＡ (広島)、8/21 ＤｅＮＡ5-2広島 (ＤｅＮＡ)）
- 広島スタメン：1(中)大盛 穂、2(二)菊池 涼介、3(遊)小園 海斗、4(三)佐々木 泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(一)Ｅ・モンテロ、7(捕)坂倉 将吾、8(右)中村 奨成、9(投)Ｆ・ターノック
- ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧 秀悟、2(左)Ｃ・ヒュンメル、3(右)度会 隆輝、4(一)佐野 恵太、5(捕)山本 祐大、6(三)宮下 朝陽、7(遊)京田 陽太、8(投)東 克樹、9(中)三森 大貴
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4