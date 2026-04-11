広島 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：広島 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：横浜スタジアム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: 広島3勝-ＤｅＮＡ2勝（9/28 広島10-2ＤｅＮＡ (広島)、9/21 ＤｅＮＡ2-7広島 (広島)、9/3 広島1-2ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、9/2 広島8-5ＤｅＮＡ (広島)、8/21 ＤｅＮＡ5-2広島 (ＤｅＮＡ)）
  • 広島スタメン：1(中)大盛　穂、2(二)菊池　涼介、3(遊)小園　海斗、4(三)佐々木　泰、5(左)Ｓ・ファビアン、6(一)Ｅ・モンテロ、7(捕)坂倉　将吾、8(右)中村　奨成、9(投)Ｆ・ターノック
  • ＤｅＮＡスタメン：1(二)牧　秀悟、2(左)Ｃ・ヒュンメル、3(右)度会　隆輝、4(一)佐野　恵太、5(捕)山本　祐大、6(三)宮下　朝陽、7(遊)京田　陽太、8(投)東　克樹、9(中)三森　大貴

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4