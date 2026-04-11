ロッテ vs 西武の試合開始前情報

  • 対戦カード：ロッテ vs 西武
  • 開催球場：ベルーナドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ3勝-西武2勝（4/10 ロッテ6-3西武 (ロッテ)、3/29 西武4-0ロッテ (西武)、3/28 西武0-11ロッテ (ロッテ)、3/27 西武1-3ロッテ (ロッテ)、9/29 ロッテ0-2西武 (西武)）
  • ロッテスタメン：1(左)西川　史礁、2(右)藤原　恭大、3(二)上田　希由翔、4(一)Ｎ・ソト、5(指)Ｇ・ポランコ、6(三)寺地　隆成、7(中)岡　大海、8(捕)松川　虎生、9(遊)友杉　篤輝、10(投)田中　晴也
  • 西武スタメン：1(左)桑原　将志、2(遊)源田　壮亮、3(捕)小島　大河、4(三)渡部　聖弥、5(指)林　安可、6(一)岸　潤一郎、7(右)Ａ・カナリオ、8(中)秋山　俊、9(二)仲田　慶介、10(投)武内　夏暉

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 13 9 4 0 .692 -
2 ヤクルト 12 8 4 0 .667 0
3 巨人 12 7 5 0 .583 1
4 広島 10 5 5 0 .500 2
5 DeNA 11 3 8 0 .273 5
6 中日 12 3 9 0 .250 5

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 12 8 4 0 .667 -
2 オリックス 12 7 5 0 .583 1
2 日本ハム 12 7 5 0 .583 1
4 楽天 12 5 6 1 .455 2
5 ロッテ 13 5 8 0 .385 3
6 西武 13 4 8 1 .333 4