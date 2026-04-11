ロッテ vs 西武の試合開始前情報
- 対戦カード：ロッテ vs 西武
- 開催球場：ベルーナドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ロッテ3勝-西武2勝（4/10 ロッテ6-3西武 (ロッテ)、3/29 西武4-0ロッテ (西武)、3/28 西武0-11ロッテ (ロッテ)、3/27 西武1-3ロッテ (ロッテ)、9/29 ロッテ0-2西武 (西武)）
- ロッテスタメン：1(左)西川 史礁、2(右)藤原 恭大、3(二)上田 希由翔、4(一)Ｎ・ソト、5(指)Ｇ・ポランコ、6(三)寺地 隆成、7(中)岡 大海、8(捕)松川 虎生、9(遊)友杉 篤輝、10(投)田中 晴也
- 西武スタメン：1(左)桑原 将志、2(遊)源田 壮亮、3(捕)小島 大河、4(三)渡部 聖弥、5(指)林 安可、6(一)岸 潤一郎、7(右)Ａ・カナリオ、8(中)秋山 俊、9(二)仲田 慶介、10(投)武内 夏暉
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|13
|9
|4
|0
|.692
|-
|2
|ヤクルト
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|6
|中日
|12
|3
|9
|0
|.250
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|ロッテ
|13
|5
|8
|0
|.385
|3
|6
|西武
|13
|4
|8
|1
|.333
|4