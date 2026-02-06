SANTAWORLDVIEW、新曲「せっせ feat. eyden」MV公開

SANTAWORLDVIEWが、新曲「せっせ feat. eyden」を各種配信サービスにて2月6日にリリースした。

本作は、SANTAWORLDVIEW本人がビートプロデュースを手がけた一曲。緊張感のあるサウンドと、無駄を削ぎ落としたクールな質感が際立つビートの上で、彼らしい脱力感のあるフロウと、内側に秘めたストイックさが同時に表現されている。客演には初のコラボとなるeydenを迎え、ラフさと鋭さが交錯するコンビネーションが楽曲に立体感を与える。

2月6日21時には、YouTubeにてミュージックビデオをプレミア公開予定。映像は、本作のアートワークも手掛けた注目のクリエイティブ集団「sickonpray（シック・オン・プレイ）」よりKUGA（クウガ）が監督を務めた。楽曲の持つ張り詰めた空気とクールな世界観を、映像として昇華した作品となっている。

さらにSANTAWORLDVIEWは、2月6日渋谷 HARLEM BX CAFE にて開催されるイベント「HEY MA（ヘイマー）」に出演予定。中毒性のあるフックと、SANTAWORLDVIEWとeydenによるコンビネーションにも注目したい。

＜リリース情報＞

SANTAWORLDVIEW

「せっせ feat. eyden」

配信中

Label：1% | ONEPERCENT

https://linkco.re/1m5VM7ER

Artwork by sickonpray

＜イベント情報＞

『HEY MA』

2026年2月6日（金）渋谷 HARLEM SHIBUYA BX CAFE

OPEN/START：22:00

SPECIAL GUEST LIVE：SANTAWORLDVIEW

GUEST DJ：Hazuki

Release Live：G$CLUB

Live：ASSQUAKE / 2SEAL

MC：TAKEKI from FTL

DJ：RyuNosuK from FTL / K LARK a.k.a KOTA / SE-YA from FTL / Jowoki / Shiryu from FTL / 百舌 from G$CLUB / Kai from Dimness