幼少期に映画で憧れたロサンゼルス。夢の場所で吐露したのは、「焦ってないと言って強がってるのかもしれない」という本音だった――。

7日に放送される日本テレビ系番組『Google Pixel presents ANOTHER SKY』(毎週土曜23:00～)では、MC今田耕司と堀田真由も驚いた、ゆりやんレトリィバァの“初めての表情”が映し出される。

ゆりやんレトリィバァ

訪れたのは、現地のコメディクラブ。かつて賞レースで引く手数多だったゆりやんが、ここでは自ら5ドルの参加費を払い、わずか15人の客席を前に英語でネタを披露している。「やれどもやれども、手応えは全然ない」――面白くないのか、英語が伝わらないのか…。言葉の壁、文化の違いに直面し、「自分が面白いものを表現したい」ともがく、泥臭い挑戦の日々だ。

幼少期に映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観て憧れた夢の場所。しかし、カメラの前で吐露したのは、芸風の裏に隠された知られざる心の内だった。「焦ってないと言って強がってるのかもしれない…」あふれ出る涙とともに語られた本音。これまでボケやジョークで煙に巻いてきた彼女が、初めて見せた“素顔”のインタビューに、MCの今田耕司と堀田真由も驚く。

苦悩の一方で、新たな光も見出している。6年前から準備を進めてきた海外挑戦。現在は演技レッスンに加え、構想5年、原案・脚本・撮影・編集のすべてに携わる映画監督業にも邁進している。彼女が監督業から得たものとは。

ハリウッドスターになるという夢を信じ、アメリカで何ができるかを証明しようとする一人の表現者・ゆりやんレトリィバァを姿を映し出す。

【編集部MEMO】

ゆりやんレトリィバァは、1990年11月1日生まれ、奈良県出身。2013年にNSC大阪校35期を首席で卒業し、持ち前の表現力とキャラクター性を武器に、バラエティ番組や舞台など多方面で活躍している。趣味は、映画鑑賞のほか書道、ダンス、水泳、ピアノ、似顔絵など。特技は、英語とダンス。

